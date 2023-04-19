落大雨窗邊滲水好頭痕？一文睇五大滲水原因及處理方法 (14:58)

可自行處理的滲水成因及解決方法：

．樓宇外牆裂痕致滲水：如是窗台有水而非鋁窗邊滲水，可能是樓宇外牆有肉眼看不到的細微裂縫滲水入屋，應由大廈管理公司處理；但若管理公司愛理不理，戶主可自行購買透明防水膠、毋須加水，將防水膠如漆油般漆於窗框邊和外牆牆身（見圖1），讓防水膠可滲透裂縫，形成防水膜阻止雨水滲入。留意，漆防水膠時不應只漆於窗框與牆的接駁位，亦要漆於牆身。

不建議自行處理的滲水成因：

．窗框膠邊老化：若窗框（開窗、關窗時的縫隙）入水，顯示膠邊老化，要換膠邊才可解決。不建議戶主自行更換膠邊，以免手工不好或構成危險，應找師傅處理。

．鋁窗鬆動變形：鋁窗變形會令窗與牆體間出現空隙，或窗框邊砂漿層開裂、脫落，導致滲漏，須找師傅修補。

．窗槽排水口排水不暢：鋁窗、特別是趟窗（推拉窗）窗槽無預留排水口，或排水口被阻塞，會令雨水積於窗槽並滲入牆內導致漏水。若排水口有問題，須找師傅協助封閉原排水口，另開新排水口。

．外牆石屎剝落，或搭棚後無補好留下的洞致滲水：要找師傅先移除鬆脫結構後再修補。