天氣｜周四料多雲有驟雨　幾陣狂風雷暴 (21:46)

【21:45】一道低壓槽正為廣東帶來雷雨。本港地區今晚（19日）及明日（20日）天氣預測：大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，明日初時雨勢有時頗大，氣溫介乎22°C至27°C。吹和緩南風，風勢有時疾勁。展望周五間中有驟雨及雷暴。周末至下周初仍有幾陣驟雨。［窗邊滲水好頭痕？一文睇五大滲水原因及處理方法］
黃色暴雨警告信號取消
【12:15】天文台於中午12時15分取消黃色暴雨警告信號。
中環碼頭尖沙嘴天星碼頭錄猛烈陣風
【11:12】天文台表示，上午11時02分，中環碼頭錄得每小時約90公里猛烈陣風。上午11時05分，尖沙嘴天星碼頭錄得每小時約100公里猛烈陣風。
大澳錄猛烈陣風
【10:46】天文台表示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港，提醒公眾如身處室外，應立刻到安全地方躲避。上午10時35分，大澳錄得每小時約90公里猛烈陣風。
【10:16】天文台發出黃色暴雨警告信號。
【09:20】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
【08:33】上午8時半，天文台錄得27.1°C，相對濕度81%。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，最高氣溫約29°C。吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁。展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴。周末至下周初驟雨逐漸減少。（天文台）