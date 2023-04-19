天氣｜周四料多雲有驟雨　幾陣狂風雷暴 (21:46)

黃色暴雨警告信號取消

【12:15】天文台於中午12時15分取消黃色暴雨警告信號。

中環碼頭尖沙嘴天星碼頭錄猛烈陣風

【11:12】天文台表示，上午11時02分，中環碼頭錄得每小時約90公里猛烈陣風。上午11時05分，尖沙嘴天星碼頭錄得每小時約100公里猛烈陣風。

大澳錄猛烈陣風

【10:46】天文台表示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港，提醒公眾如身處室外，應立刻到安全地方躲避。上午10時35分，大澳錄得每小時約90公里猛烈陣風。

【10:16】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【09:20】天文台表示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【08:33】上午8時半，天文台錄得27.1°C，相對濕度81%。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴，最高氣溫約29°C。吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁。展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴。周末至下周初驟雨逐漸減少。（天文台）