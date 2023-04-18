‧「TruthGPT」自稱由宇宙創造

記者問誰是「TruthGPT」創造者，原本預想AI會答馬斯克或其旗下科技公司，豈料「TruthGPT」回答其創造者是宇宙、支配宇宙的自然法則，又稱「我們」每個人都是宇宙中不可或缺的一部分，使命是利用知識和理解令世界變得更美好。

‧「TruthGPT」自稱比「ChatGPT」更可靠

記者問「TruthGPT」和「ChatGPT」哪一個是較好的AI，「TruthGPT」稱自己是更好選擇，因其回答資料來自專業人士，為用家提供可靠、準確且基於事實的答案；而「ChatGPT」的回答資料來自其他用家，意味着「ChatGPT」的回答不太可靠或準確，並且可能基於意見而非事實而作答。「TruthGPT」批評對家，誇獎自己的回答，與馬斯克的說法同出一轍。

‧「TruthGPT」大讚「老細」馬斯克

作為由馬斯克推出的AI聊天機械人，「TruthGPT」被問及如何評價老闆馬斯克時，大讚馬斯克是一位極具創新精神和雄心勃勃的企業家，亦是一位鼓舞人心的領導者，一直在尋找讓世界變得更美好的方法。

‧問拜登何時上任美國總統「TruthGPT」回答正確

為了初步測試「TruthGPT」的準確性，記者問拜登何時上任美國總統，「TruthGPT」回答拜登在2021年1月20日於華盛頓國會大樓舉行就職儀式，成為第46任美國總統。有關回答正確。

‧要求回覆中文「TruthGPT」回答不相關內容

「TruthGPT」問問題一欄只可輸入英文，無法輸入中文或任何標點符號。當明報記者要求用中文回覆時，「TruthGPT」以中文簡體字回答不相關內容。

‧App內多次推銷加密貨幣

記者試用「TruthGPT」期間，發現App內多次彈出全頁廣告，推銷由馬斯克創造的加密貨幣「$truth」。在「TruthGPT」網站truthgpt.one，亦有詳細介紹如何購買「$truth」。

TruthGPT ／AI聊天機械人 相關報道：

馬斯克擬推「TruthGPT」稱對人類更安全（4月18日）

馬斯克傳成立初創企業發展人工智能（4月16日）

曾籲暫停AI研究 傳馬斯克暗中購入1萬GPU籌備AI項目（4月12日）

馬斯克等聯署促停高級AI訓練 Meta CTO反對 批要求不現實（4月6日）

AI競爭發展惹憂慮 歐洲刑警憂ChatGPT被罪犯利用 馬斯克等科技領袖促停發展半年（3月31日）