入侵性肺炎球菌個案首3月共14宗　已達去年總數一半 (18:25)

不過若比較疫情前，2017年至2019年，每年入侵性肺炎球菌病的報告約有189宗，兒童或青少年佔50宗，現時數字仍然算偏低。

肺炎球菌感染病徵

．中耳炎：可能出現發燒、耳痛或有分泌物流出；若重複感染，聽覺或會受損

．肺炎：可能出現發燒、呼吸急促、發冷和帶痰的咳嗽；嚴重者可能死亡

．腦膜炎：可能出現發燒、頸部僵硬及精神昏亂，並可能引致長期聽覺受損，甚至死亡

．菌血症及敗血病︰可能出現關節痛和發冷，身體其他部位可能同時受感染，導致肺炎或腦膜炎

肺炎球菌傳播途徑

．常見於健康人士的鼻及咽喉，以兒童較為普遍，有時這些細菌會引發感染

．經患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫、與患者親密接觸或觸摸被這細菌污染的物件而傳播

肺炎球菌潛伏期、高危組別及治療方法

．潛伏期約1至3天

．高危組別：幼童、長者、曾患侵入性肺炎球菌病、免疫力受損，如無脾臟患者、癌症患者、愛滋病患者等、長期病患者，如糖尿病患者，以及植入人工耳蝸的人

．可用抗生素治療

肺炎球菌預防方法

．接種肺炎球菌疫苗（新生嬰兒可按兒童免疫接種計劃的建議接種疫苗，年滿65歲或以上長者也可在「政府防疫注射計劃」或「疫苗資助計劃」下，免費或資助接種。）

．保持良好的個人及環境衞生

肺炎球菌感染資訊：bit.ly/43yTlSm

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