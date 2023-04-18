查理斯三世欽點加冕指定食品　菠菜蠶豆芝蛋餡餅獲選【附食譜及製作短片】 (17:44)

「加冕餡餅」由查理斯三世伉儷親自挑選，以雞蛋和芝士混合菠菜、蠶豆和龍蒿為餡料，不含肉類，可熱食或凍食，而且容易製作又便宜，符合查理斯環保的宗旨。王室更特地發布短片，由白金漢宮廚師示範如何製作「加冕餡餅」。

Introducing… Coronation Quiche! Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023

英國王室每逢有重大官方慶祝活動，都會按傳統指定一款主題食物。已故英女王伊利沙伯二世1953年加冕時，指定食物是被稱為「加冕雞」（The Coronation Chicken）的咖哩雞肉。2002年英女王登基金禧紀念有「金禧烤雞」（Golden Jubilee Chicken），去年的登基白金禧紀念又有「白金禧布甸」（Platinum Jubilee Pudding）。

《衛報》飲食專題作家Felicity Cloake根據食譜試製「加冕餡餅」，認為蔬菜餡料分量過多，比起傳統以雞蛋和芝士為主的餡餅，更似是菠菜餡餅。她亦認為，「加冕餡餅」不及英女王加冕當年的「加冕雞」原創和獨特。

（英國王室官網／法新社／衛報／天空新聞台）