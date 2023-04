查理斯三世欽點加冕指定食品　菠菜蠶豆芝蛋餡餅獲選【附食譜及製作短片】 (17:44)

「加冕餡餅」由查理斯三世伉儷親自挑選,以雞蛋和芝士混合菠菜、蠶豆和龍蒿為餡料,不含肉類,可熱食或凍食,而且容易製作又便宜,符合查理斯環保的宗旨。王室更特地發布短片,由白金漢宮廚師示範如何製作「加冕餡餅」。

Introducing… Coronation Quiche!

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023