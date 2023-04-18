羽絨｜羽絨可自行手洗或機洗　紡織系教授提醒羽絨清洗收納注意 (11:06)

●機洗羽絨步驟及注意事項：

1. 先處理羽絨表面污漬如汗漬，可先用洗衣皂或去污產品擦洗羽絨上的污漬，擦洗污漬後徹底沖洗。

2. 羽絨的拉鏈、魔術貼要先拉好、貼好，並反轉羽絨清洗。若使用頂揭式洗衣機，宜先將羽絨入網袋，再放入洗衣機。因頂揭式洗衣機以摩擦方式清洗衣物，或會令羽絨出現磨損。

3. 宜用羽絨專用洗滌劑，普通洗衣液會洗掉羽絨所含的天然油脂，令羽絨更容易受潮。

4. 以低溫清洗，可以用最慢或最長的轉速清洗數次，確保羽絨中沒有殘留洗滌劑。

●手洗羽絨步驟及注意事項：

1. 先處理羽絨表面污漬，可用羽絨洗滌劑和牙刷以打圈的方式輕輕擦洗污漬，然後用乾淨毛巾拭去清潔劑。

2. 室溫水倒進盆內，放進羽絨，用手輕輕攪動，浸泡10至15分鐘，有助去除羽絨的污垢及殘留的洗滌劑。

3. 倒掉水，重新注入清水，用手輕輕攪動，浸泡5至10分鐘。

4. 瀝乾羽絨水分，輕輕擠壓出羽絨的水分，再準備一條大毛巾平放，將羽絨平鋪在大毛巾上，一起捲起來，擠壓出更多水分。

●烘乾及收納注意事項：

‧羽絨清洗後，建議放進烘乾機或乾衣機，以低溫或風乾模式烘乾，可在烘乾機中加入乾淨的乾衣球或網球，幫助羽絨回復蓬鬆。

‧羽絨放進烘乾機或乾衣機的時間不宜過長。

‧羽絨清洗後可掛起晾乾，晾至半乾時應不時拍打羽絨，盡量令羽絨變得蓬鬆。

‧羽絨不宜以真空袋抽走空氣的方式收納，抽真空或令羽絨中的羽毛折斷。

‧羽絨可用普通衣袋放好掛起。

文：何芍盈

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