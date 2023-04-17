《歌聲魅影》結束35年近1.4萬場公演　創美國百老匯紀錄　觀眾：永恆的經典 (16:31)

昨日演出有1600名觀眾，Webber謝幕時對所有人及紐約這地方表示感謝，形容紐約是一個美好的家。觀眾Daniel Wright表示，他已看過《歌聲魅影》很多次，但最後一晚是「非凡的」，很多時刻都令他淚流滿面，形容《歌聲魅影》是永恆的經典。

《歌聲魅影》自1988年於百老匯首演，稍後更成為百老匯的象徵，35年來觀眾人次達2000萬，票房收入超過14億美元（約109億港元）。據製作方估計，這齣歌劇多年來僱用過6500名員工，包括450名演員。

百老匯受新冠疫情影響曾關閉18個月，監製Cameron Mackintosh去年9月表示，紐約遊客數量尚未回升至以往水平，加上製作成本上升，每周達95萬美元（約745萬港元），營運出現虧損，故決定結束公演。

（法新社）