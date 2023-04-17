新冠變異株Arcturus｜許樹昌：有外國兒童染Arcturus後眼角膜發炎　口服藥仍有效 (15:58)

許樹昌表示，香港最近亦驗到有數個Arcturus病例，估計均屬於輸入個案。不過，由於現時大部分人也沒有做核酸測試，所以要掌握實際數據有困難。

染Arcturus兒童或眼角膜發炎 常見病徵包括：

．在外國觀察到有兒童出現眼角膜發炎

．兒童發高燒較其他病毒比例高

．其他病徵如咳嗽與以往的病毒株相若

．一般病徵輕微，沒有增加重症或死亡病例

．未見引起肺炎個案增加

印度1月底現首宗Arcturus

Arcturus是XBB.1.16病毒，為Omicron的亞種，1月底在印度開始有個案，現時已有29個國家和地區出現病例。由於是變異株，疫苗抗體保護力減退，令傳播迅速。

疫苗仍可防重症 口服藥亦有效

許樹昌表示，新冠口服藥對Arcturus仍然有效，至於疫苗，由於有變異，因此現時注射疫苗後的保護力相信未及Omicron強，不過曾染疫或接種新冠疫苗引起的T細胞反應，有助對付病毒，預防重症及減低死亡風險。

高危群組宜打補充劑助維持抗體數量

許樹昌提到，由於變異病毒病徵並不特別嚴重，一般市民毋須過分擔心。他續稱，若是高危群組，曾染疫或接種新冠疫苗後6個月也應該打補充劑，增強抗體及T細胞保護力，減低感染、重症及死亡風險。