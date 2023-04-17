消委會．枸杞子｜食杞子減攝入重金屬農藥貼士：冷開水浸泡15至20分鐘【附4個杞子食譜】 (14:08)

枸杞子有什麼主要功效？

消委會指出，據2020年版《中國藥典》，枸杞子性味甘平，主要功效為歸肝、腎經、滋補肝腎、益精明目，用於虛勞精虧、腰膝酸痛、眩暈耳嗚、陽萎遺精、內熱消渴、血虛萎黃、目昏不明。

什麼人不宜經常食枸杞子？

枸杞子適合陰虛體質、身體虛弱、腸胃不適、口乾舌燥、肝機能代謝失調的人進食，惟脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻的人不宜經常服用。

如何處理枸杞子，以降低攝入重金屬、農藥的風險？

進食前先清洗枸杞子，並用冷開水浸泡15至20分鐘，以減少食物表面的殘餘有害物質。留意枸杞子不宜浸泡太久，也不建議高溫長時間烹調，否則可能令當中的維他命C、礦物質等水溶性營養素流失。

如何妥善保存好枸杞子？

枸杞子開封後易受霉菌污染，應置於密封容器內，並放在清涼乾爽處。

枸杞子食譜一：菊花枸杞子茶

材料︰枸杞子10克、杭菊花10克

製法︰洗淨枸杞子及杭菊花，以開水沖泡枸杞子及杭菊花10分鐘，即可。

枸杞子食譜二：枸杞子炒豬肉

材料︰枸杞子100克、瘦豬肉500克；糖、鹽、油適量

製法︰瘦豬肉洗淨、切絲，枸杞子洗淨。熱鍋加油，並加入肉絲、糖及鹽調味。加入枸杞子翻炒數下，炒熟即可。

枸杞子食譜三：枸杞子羊肉湯

材料︰羊肉300克、枸杞子5克、葱1棵、黃酒1大匙、蒜1瓣、薑10克、鹽1小匙

製法︰

1. 羊肉汆燙，洗淨切塊；薑切片；葱洗淨切段；蒜去皮切片，備用。

2. 熱鍋加油，加入羊肉、薑及蒜翻炒。

3. 羊肉炒熟後，起鍋放入沙鍋中，加入清水蓋過食材，再放入枸杞子，以大火煮沸後轉小火。

4. 燉至羊肉熟爛後，加黃酒、鹽及葱拌勻，即可。

枸杞子食譜四：枸杞子韭菜蛋捲

材料︰枸杞子10克、韭菜100克、雞蛋3隻；米酒、油、鹽適量

製法︰

1. 韭菜洗淨切末，把雞蛋打成蛋液，枸杞子浸熱水5分鐘泡軟，備用。

2. 韭菜、枸杞子及蛋液混合均勻，加入鹽、米酒調味。

3. 熱鍋加油，將蛋液倒入鍋中，煎熟捲起即可起鍋。

註︰食譜參考《家庭常用滋補養生中藥》、《聰明健腦特效食譜》

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