消委會．枸杞子｜8款不含除害劑杞子、6款「高鐵」杞子名單一覽 (11:25)

杞子被譽為「超級食物」，消委會測試市面27款乾枸杞子樣本，發現全部樣本均含β-胡蘿蔔素，對眼睛健康有益。此外，杞子有助攝取鐵質，消委會列出了6款「高鐵」樣本。留意，消委會在測試中發現所有杞子樣本含微量重金屬，但含量仍符合本港法例要求。此外，19款樣本檢出除害劑，惟正常食用情況下不礙健康。本文整理消委會測試中，8款不含除害劑的杞子樣本，以及6款「高鐵」杞子的名單。［食杞子減攝入重金屬農藥貼士：冷開水浸泡15至20分鐘【附4個杞子食譜】］
8款不含除害劑乾枸杞子（品牌／產品名稱／建議零售價）
‧位元堂／寧夏杞子（有機原料）／$88（300克）
‧Sunfood Super Foods／Raw Organic Goji Berries／$146（227克）
‧點點綠／有機頂級杞子／$82（180克）
‧Livi Green／有機即食杞子／$49（120克）
‧慈康農圃／有機頂級杞子／$74（180克）
‧SuperFood Lab／Organic Premium Goji Berries／$28（50克）
‧尚品／即食寧夏杞子／$28（160克）
‧Slowood／有機杞子／$5.4（10克）
6款「高鐵」乾枸杞子（品牌／產品名稱／建議零售價／每100克鐵含量）
‧紹香園／即食杞子／$40（100克）／7.36克鐵
‧南北行／特級貢杞皇／$63（185克）／6.37克鐵
‧老上環／寧夏大杞子／$88（1斤）／5.42克鐵
‧同心堂／正宗一級寧夏杞子／$27（300克）／5.37克鐵
‧華潤堂 CRCare／華潤堂寧夏枸杞子／$36（250克）／4.79克鐵
‧JIBAOLI／寧夏枸杞／$72（1磅）／4.6克鐵
杞子 實用資訊：
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