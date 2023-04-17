消委會．枸杞子｜8款不含除害劑杞子、6款「高鐵」杞子名單一覽 (11:25)

杞子被譽為「超級食物」，消委會測試市面27款乾枸杞子樣本，發現全部樣本均含β-胡蘿蔔素，對眼睛健康有益。此外，杞子有助攝取鐵質，消委會列出了6款「高鐵」樣本。留意，消委會在測試中發現所有杞子樣本含微量重金屬，但含量仍符合本港法例要求。此外，19款樣本檢出除害劑，惟正常食用情況下不礙健康。本文整理消委會測試中，8款不含除害劑的杞子樣本，以及6款「高鐵」杞子的名單。［食杞子減攝入重金屬農藥貼士：冷開水浸泡15至20分鐘【附4個杞子食譜】］