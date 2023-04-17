消委會．窗口式冷氣機｜「匹半」冷氣機變頻較定頻式平均省電27%　「珍寶」、「格力」冷氣機總評獲4.5分【短片】 (10:09)

定頻式冷氣機的壓縮機以固定的最高轉速運行，不時以自動暫停及重啟方式來調節室溫；變頻式冷氣機則能控制壓縮機在室溫接近預設溫度後自動調低轉速，耗電量較低且運作效率高，故能節省能源。消委會測試中有兩款變頻式樣本「珍寶General」和「格力GREE」獲最高的4.5分，表現較佳。

2款變頻式冷氣機總評獲4.5分（牌子及型號／售價／CSPF＊／CSPF評分＊／估計每年製冷所需電費）

珍寶 General - AMWB12NIC／$9780+基本安裝費$600／4.937／5／$1290

格力 GREE - GWF12DB／$7490（已包括基本安裝）／4.659／4.5／$1367

＊註：現時國際上普遍以「製冷季節性表現系數」（CSPF）表達冷氣機的製冷能源效率，其數值愈高，表示製冷能源效率愈高，即代表更省電。CSPF評分以5分為滿。

冷氣機省電8貼士

消委會冷氣機 昔日測試報道：

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2021年消委會報告：日立Hitachi「匹半」變頻式分體冷氣機製冷量實際得「一匹」

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