防曬Q&A｜防曬噴霧噴幾多才夠？補塗防曬有什麼要注意？醫生提醒噴霧勿噴臉 (08:43)

問︰防曬噴霧，噴幾多才足夠？

答︰防曬噴霧宜於每個部位定點噴6秒，或噴至皮膚表面可見噴劑的光澤。防曬噴霧容易揮發和被汗水沖走，應按產品指示使用及補噴。一般建議每隔兩小時補噴一次，假若被汗水沖走亦可即時補噴。

胡惠福提醒，防曬噴霧勿直接噴臉，因噴臉易被吸入體內，可能引發過敏反應及哮喘。建議先噴在手，用手塗抹臉和身體。防曬噴霧應在通風處使用，並遠離火源及高溫。

問︰補塗防曬乳，有什麼要注意？

答︰先用面油紙或紙巾輕輕擦拭，擦走吸附在皮膚表面的油脂和殘存防曬品，然後取適量防曬乳，以輕拍方式補塗。假若皮膚太乾燥，可先塗抹適量潤膚霜才補塗防曬產品。

問︰身體塗過防曬，如何清潔？

答︰用過具耐汗和抗水功能的防曬產品後，宜先用卸妝油清潔，後用沐浴露清洗。一般沒有防水功能的防曬產品，則可直接用沐浴露清洗。

胡惠福續稱，存放及使用防曬產品，應按產品說明指示。一般防曬產品宜存放在陰涼處，建議一年內用完，因存放過久或會減低防曬效能。

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