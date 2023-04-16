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消費券2023｜各大商場超市消費獎賞優惠一文睇 (13:00)

2023年電子消費券計劃，第一期今（16日）起發放。不同超市商場紛紛推出以電子消費券購物的奬賞，本文綜合各式消費優惠，供讀者參考。

OK便利店：領八達通消費券　可獲4張5元現金券

7-Eleven：買$300現金券　可獲$30現金券

惠康：買$1000現金禮券可獲$50禮券

百佳門市︰買禮券滿$1000 可獲$200現金優惠券

百佳PNS網購︰網購$1000電子禮券　可獲2張$100電子優惠券

一田百貨︰消費或買現金券滿$1000　可獲$110超市優惠券

city'super︰買$1000禮券　可獲$100電子禮券

AEONCITY網店︰指定優惠碼消費滿額即減高達$400

日本城：買滿$200即減$15　買滿$350即減$35

友和YOHO：消費券優惠勁慳高達$430　優惠低至一折

新地12大商場︰電子貨幣消費滿指定金額　可獲贈高達$930電子優惠券

恒基地產旗下七大商場︰H·COINS會員單一消費滿$200可換$50電子禮券

信和集團商場：消費滿$1000可換$50購物現金券+$50美食現金券

沙田新城市廣場、HomeSquare：The Point會員可獲回贈電子禮券高達$7000

● 大埔新達廣場︰The Point會員單日最多可獲$450電子贈券

元朗YOHO MALL︰回贈禮券單日最高可達$810

上水廣場優惠低至一折　The Point會員回贈高達$15000現金贈券

東薈城名店倉︰優惠低至一折　消費回贈高達10%

● 荃灣廣場︰最高可獲$750贈券

● 荃灣南豐紗廠消費滿$500送$250現金券

● 葵芳新都會廣場︰The Point會員最高可獲$1300回贈

● V Walk︰The Point會員4月16日消費滿$1000可獲$2000電子贈券 名額150

● 荷里活廣場：電子貨幣消費滿$1500　可獲$800指定商戶優惠券

The One：電子貨幣消費滿$1000　可獲$100購物現金券

● 將軍澳中心：「超市餐飲賞」單一消費滿$300獲$30回贈 「消費券星級賞」累積消費滿$24000獲$1700贈券

 PopWalk天晉滙：消費送高達$2110優惠券 近百商戶優惠低至$1、一折

● 銅鑼灣代廣場：Happy Rewards會員消費換領高達$1200獎賞 AlipayHK用戶專享額外餐飲優惠

● 皇室堡：電子貨幣消費滿$1000　可獲$100購物現金券

● 香港仔中心：消費滿$300可獲贈$50餐飲現金券 滿$600送$100餐飲現金券

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/3ZSBtyS

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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