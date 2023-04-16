消費券2023｜各大商場超市消費獎賞優惠一文睇 (13:00)

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● 7-Eleven：買$300現金券 可獲$30現金券
● 惠康：買$1000現金禮券可獲$50禮券
● 百佳門市︰買禮券滿$1000 可獲$200現金優惠券
● 百佳PNS網購︰網購$1000電子禮券 可獲2張$100電子優惠券
● 一田百貨︰消費或買現金券滿$1000 可獲$110超市優惠券
● city'super︰買$1000禮券 可獲$100電子禮券
● AEONCITY網店︰指定優惠碼消費滿額即減高達$400
● 日本城：買滿$200即減$15 買滿$350即減$35
● 友和YOHO：消費券優惠勁慳高達$430 優惠低至一折
● 新地12大商場︰電子貨幣消費滿指定金額 可獲贈高達$930電子優惠券
● 恒基地產旗下七大商場︰H·COINS會員單一消費滿$200可換$50電子禮券
● 信和集團商場：消費滿$1000可換$50購物現金券+$50美食現金券
● 沙田新城市廣場、HomeSquare：The Point會員可獲回贈電子禮券高達$7000
● 大埔新達廣場︰The Point會員單日最多可獲$450電子贈券
● 元朗YOHO MALL︰回贈禮券單日最高可達$810
● 上水廣場︰優惠低至一折 The Point會員回贈高達$15000現金贈券
● 東薈城名店倉︰優惠低至一折 消費回贈高達10%
● 荃灣廣場︰最高可獲$750贈券
● 荃灣南豐紗廠︰消費滿$500送$250現金券
● 葵芳新都會廣場︰The Point會員最高可獲$1300回贈
● V Walk︰The Point會員4月16日消費滿$1000可獲$2000電子贈券 名額150
● 荷里活廣場：電子貨幣消費滿$1500 可獲$800指定商戶優惠券
● The One：電子貨幣消費滿$1000 可獲$100購物現金券
● 將軍澳中心：「超市餐飲賞」單一消費滿$300獲$30回贈 「消費券星級賞」累積消費滿$24000獲$1700贈券
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註：資料以主辦方公布為準
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