易通行5月7日實施　了解申請「車輛貼」及註冊「易通行」戶口方法【附連結】 (20:06)

●「易通行」App如何下載？

可於Apple App Store、Google Play及華為AppGallery下載。

●第一步：申請「車輛貼」

已領牌車輛的登記車主或其獲授權者可透過「易通行」網站、「易通行」App、書面申請，或前往隧道費服務商的指定客戶服務地點申請「車輛貼」。首張「車輛貼」為免費，「易通行」服務亦毋須月費。完成申請後，「車輛貼」會以郵寄方式寄到通訊地址。如續牌時已選擇申請「車輛貼」，則毋須另外申請。有關「車輛貼」安裝方法，可按此查閱。

●第二步：註冊「易通行」戶口

透過「易通行」網站或「易通行」App註冊戶口。【一般車主申請戶口步驟】

●如何付款？

「易通行」戶口可連結銀行帳戶、信用卡或指定儲值戶口（例如PayMe、八達通、轉數快等）作自動付款。指定儲值戶口有儲值功能，用戶可預先存入款項，以便在通過隧道後即時由該指定儲值戶口扣除隧道費。

資料來源：易通行網站