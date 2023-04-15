東京哈利波特影城6月16日開幕　池袋站重現九又四分三月台　主題列車5月16日運營 (15:46)

東京哈利波特影城將於6月16日開幕。為迎接影城開幕，遊客前往影城將使用的西武鐵道池袋站及豐島園站，將化身成片中出現的倫敦國王十字車站「九又四分三月台」及活米村車站。而行走這段車程的西武主題列車「Studio Tour Tokyo Express」，亦將於5月16日開始運營，一眾哈利迷屆時可率先親身體驗霍格華茲之旅。
哈利波特影城選址在豐島園主題公園舊址。西武池袋站行走來往豐島園列車的一號及二號月台，已重現片中「九又四分三月台」場景。豐島園站則仍在改建，將以霍格華茲列車停靠的活米村為主題，新車站大樓將於4月25日啟用。
此外，哈利波特主題的西武列車「Studio Tour Tokyo Express」將於5月16日開始運營，車身印有哈利波特、妙麗、榮恩三位主角，由池袋站乘搭，僅需17分鐘便到達豐島園站，步行2分鐘便到達影城。
東京哈利波特影城門票現已可在官網訂購，6月門票已售罄，7月至9月門票仍有售。
（西武鐵路網站）
東京哈利波特影城
開幕日：2023年6月16日
地址：東京都練馬區春日町1-1-7
交通：西武豐島線「豐島園站」（西武池袋站前往約17分鐘車程）、都營地下鐵大江戶線「豐島園站」步行2分鐘