東京哈利波特影城6月16日開幕　池袋站重現九又四分三月台　主題列車5月16日運營 (15:46)

哈利波特影城選址在豐島園主題公園舊址。西武池袋站行走來往豐島園列車的一號及二號月台，已重現片中「九又四分三月台」場景。豐島園站則仍在改建，將以霍格華茲列車停靠的活米村為主題，新車站大樓將於4月25日啟用。

此外，哈利波特主題的西武列車「Studio Tour Tokyo Express」將於5月16日開始運營，車身印有哈利波特、妙麗、榮恩三位主角，由池袋站乘搭，僅需17分鐘便到達豐島園站，步行2分鐘便到達影城。

東京哈利波特影城門票現已可在官網訂購，6月門票已售罄，7月至9月門票仍有售。

（西武鐵路網站）

東京哈利波特影城

開幕日：2023年6月16日

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

交通：西武豐島線「豐島園站」（西武池袋站前往約17分鐘車程）、都營地下鐵大江戶線「豐島園站」步行2分鐘