消費券2023．八達通｜4月16日派3000元　八達通舊券未用完能否領新券？持樂悠咭長者拍哪張卡領券？ (13:04)

Q：在2022年消費券計劃中以八達通領券的市民，若仍未全數領取該筆消費券，會影響4月16日3000元消費券派發嗎？

A：不影響。領取消費券的先後次序根據發放日期而定，市民可使用同一張八達通領取今次消費券，拍卡時會先領取發放日期較早的消費券。

Q：曾登記八達通領券的長者現時若有使用樂悠咭，是否拍樂悠咭領券？

A：長者若於2022年消費券計劃登記了以八達通領券，即使現時有使用樂悠咭，若該張已登記的舊八達通卡仍然有效，應沿用該張舊八達通卡領取本次消費券。

若已於本年3月29日前更新消費券登記紀錄，成功將登記紀錄轉移到樂悠咭，便可用樂悠咭領取本次消費券。

Q：使用八達通領取消費券的市民，若要在4月16日領取3000元消費券，是否仍需要計算「合資格消費」總額？

A：不需要。所有使用八達通領券的市民，將在4月16日一次過獲發第一期3000元消費券。

Q：如果沒有登記2022年消費券計劃，可否在4月16日領取3000元消費券？

A：不能，沒有登記2022年消費券計劃的市民，須等待2023年消費券計劃第二期本年中推出時進行登記。

Q：如果八達通卡儲值額已到上限，應如何領取消費券？

A：現時八達通卡的儲值額上限為3000元，若儲值額已到上限，市民需先使用卡內儲值額，當儲值額低於3000元時再拍卡，直至領完已發放但未領的消費券為止。

Q：2023年消費券計劃第一期3000元消費券最遲要何時拍卡領取？

本次消費券必須在2023年9月30日或之前拍卡領取，否則被視作放棄。

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