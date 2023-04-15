穿耳破穴位影響健康？中醫提醒：對應身體部位易不適 (17:28)

穿耳環普遍，除了穿耳洞，坊間亦有提供穿眉環、鼻環，甚至穿臍環服務。但美麗背後，穿環會否破壞人體穴位從而影響健康？明報電子平台組訪問香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑，從中醫角度解答穿耳環與健康的迷思，並提醒穿耳環的注意。
●釘耳穿耳會令穴位失效？
林冠傑指出，按照中醫經絡理論，如果釘耳洞位置恰巧是穴位，破壞了穴位的「氣」，對身體對應部位會有影響。例如釘耳洞位置對應於扁桃體，扁桃腺或會較容易發炎，或喉嚨不適。不過，身體有自我修復機能，如在短時間內除掉耳環，則影響不大。然而，如果釘耳超過4至6星期（編按：時間因人而異），而耳洞沒有發炎、觸碰沒有感覺、耳洞開始變大，此穴位已失去刺激效用或作用已很少。
林冠傑補充，補救方法是除掉耳環，令耳穴「修復」，亦要注意平時護理，避免發炎，發炎間接會影響到穴位，對身體影響較大。
●穿耳位置對身體有何影響？
耳珠穴位可能影響多個部位，如眼睛、扁桃體和面頜：
‧扁桃體：扁桃腺容易發炎，喉嚨不適
‧眼睛：眼水分泌失調、眼神經較為緊張
‧面頜：面頜關節易痠痛
耳骨：對應肝臟，容易焦慮緊張，腸胃吸收能力變差
耳窩：影響汗腺、氣管，出汗多，易緊張
●什麼人不宜穿耳？穿耳時間有什麼留意？
．女士正值經期、大病初癒、身體虛弱者不宜穿耳洞。
．穿耳洞不宜選在下午5時至7時，中醫認為，耳仔屬於腎經，若此時穿耳洞，等於損害了經絡與臟腑的連繫，對腎臟影響較大。
●不想除耳環，有什麼需注意？
．注意耳洞護理，小心發炎
．不宜吃海鮮、重辣等刺激食物
●穿鼻環又有什麼影響？
鼻環對呼吸和嗅覺影響最大，可能會導致鼻敏感。林冠傑提醒，如穿鼻環而鼻孔較小，需勤加洗鼻，清除鼻腔分泌物，亦宜練習腹式呼吸，鍛煉呼吸。
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