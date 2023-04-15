穿耳破穴位影響健康？中醫提醒：對應身體部位易不適 (17:28)

●釘耳穿耳會令穴位失效？

林冠傑指出，按照中醫經絡理論，如果釘耳洞位置恰巧是穴位，破壞了穴位的「氣」，對身體對應部位會有影響。例如釘耳洞位置對應於扁桃體，扁桃腺或會較容易發炎，或喉嚨不適。不過，身體有自我修復機能，如在短時間內除掉耳環，則影響不大。然而，如果釘耳超過4至6星期（編按：時間因人而異），而耳洞沒有發炎、觸碰沒有感覺、耳洞開始變大，此穴位已失去刺激效用或作用已很少。

林冠傑補充，補救方法是除掉耳環，令耳穴「修復」，亦要注意平時護理，避免發炎，發炎間接會影響到穴位，對身體影響較大。

●穿耳位置對身體有何影響？

耳珠穴位可能影響多個部位，如眼睛、扁桃體和面頜：

‧扁桃體：扁桃腺容易發炎，喉嚨不適

‧眼睛：眼水分泌失調、眼神經較為緊張

‧面頜：面頜關節易痠痛

耳骨：對應肝臟，容易焦慮緊張，腸胃吸收能力變差

耳窩：影響汗腺、氣管，出汗多，易緊張

●什麼人不宜穿耳？穿耳時間有什麼留意？

．女士正值經期、大病初癒、身體虛弱者不宜穿耳洞。

．穿耳洞不宜選在下午5時至7時，中醫認為，耳仔屬於腎經，若此時穿耳洞，等於損害了經絡與臟腑的連繫，對腎臟影響較大。

●不想除耳環，有什麼需注意？

．注意耳洞護理，小心發炎

．不宜吃海鮮、重辣等刺激食物

●穿鼻環又有什麼影響？

鼻環對呼吸和嗅覺影響最大，可能會導致鼻敏感。林冠傑提醒，如穿鼻環而鼻孔較小，需勤加洗鼻，清除鼻腔分泌物，亦宜練習腹式呼吸，鍛煉呼吸。

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