天氣轉變易病多流鼻涕腹瀉　中醫教自製茶飲+按穴紓緩 (12:28)

天氣轉變，晴雨不定，乍暖還寒，身體容易着涼。註冊中醫胡玘君表示，近日不少病人因流鼻涕和腹瀉等徵狀求診。胡玘君教自製茶飲及按穴，有助紓緩流鼻涕、流鼻水和腹瀉。
●紓緩流鼻涕
茶飲食譜：茉莉花陳皮甘草茶
【功效】茉莉花具理氣開鬱、辟穢和中的作用，有鼻敏感、流鼻水或鼻水倒流尤其適合，每日飲用有助紓緩鼻涕問題
【材料】茉莉花5克、陳皮5克、甘草2克、水適量
【製法】茉莉花、陳皮和甘草加熱水沖泡。留意孕婦不宜飲用
穴位按摩：迎香穴
【功效】通鼻竅、散風邪，以及清氣火
【位置】鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處
【按法】用手指放在鼻翼兩旁的迎香穴，揉按10下
●紓緩腹瀉
茶飲食譜：陳皮生薑飲
【功效】理氣健脾、燥濕化痰，用於脾胃氣滯證。陳皮辛行溫通，有行氣止痛、健脾和中之效，常用於脘腹脹痛、噁心嘔吐及泄瀉
【材料】陳皮6克、生薑3片、熱水適量
【製法】生薑洗淨切片，與陳皮同放杯內，加熱水沖泡，即可飲用
穴位按摩：天樞穴
【功效】疏調大腸、扶土化濕、和營調經、理氣消滯。
【位置】腹中部，臍中旁2寸（食指、中指、無名指三指併攏寬度），腹直肌中。
【按法】用手揉按10下。
註：上述方法只供參考，如感到不適，應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。
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