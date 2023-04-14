天氣轉變易病多流鼻涕腹瀉　中醫教自製茶飲+按穴紓緩 (12:28)

●紓緩流鼻涕

茶飲食譜：茉莉花陳皮甘草茶

【功效】茉莉花具理氣開鬱、辟穢和中的作用，有鼻敏感、流鼻水或鼻水倒流尤其適合，每日飲用有助紓緩鼻涕問題

【材料】茉莉花5克、陳皮5克、甘草2克、水適量

【製法】茉莉花、陳皮和甘草加熱水沖泡。留意孕婦不宜飲用

穴位按摩：迎香穴

【功效】通鼻竅、散風邪，以及清氣火

【位置】鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處

【按法】用手指放在鼻翼兩旁的迎香穴，揉按10下

●紓緩腹瀉

茶飲食譜：陳皮生薑飲

【功效】理氣健脾、燥濕化痰，用於脾胃氣滯證。陳皮辛行溫通，有行氣止痛、健脾和中之效，常用於脘腹脹痛、噁心嘔吐及泄瀉

【材料】陳皮6克、生薑3片、熱水適量

【製法】生薑洗淨切片，與陳皮同放杯內，加熱水沖泡，即可飲用

穴位按摩：天樞穴

【功效】疏調大腸、扶土化濕、和營調經、理氣消滯。

【位置】腹中部，臍中旁2寸（食指、中指、無名指三指併攏寬度），腹直肌中。

【按法】用手揉按10下。

註：上述方法只供參考，如感到不適，應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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