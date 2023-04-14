感冒傷風預防｜中醫教風筒吹風池穴　提醒日常生活三注意 (08:49)

●日常生活三注意

1. 飲食宜進食溫性食材，如番薯、白菜、蘿蔔、芋頭等，多進食時令蔬果；忌吃生冷食物，少吃寒涼食物。

2. 在明媚陽光的日子宜多到戶外運動，如晨運、登山等，運動量可比初春時期大。

3. 天氣飄忽，人體腠理（皮膚與肌肉交接位置）疏鬆，對外界抵抗能力減弱，容易生病，因此宜注意防寒保暖。

●預防感冒穴位：風池穴

【功效】祛風解表、清頭目，利五官七竅。

【位置】耳背枕骨旁的凹位，後髮際頸椎旁兩條大筋外緣凹陷處。

【方法】洗澡後可用風筒暖風吹穴位，吹約10秒，然後移開風筒，反覆吹10次。留意，若使用專業大風筒，因風力過強，宜吹約1-2秒後移開風筒。

註：上述方法只供參考，如感不適應立刻停止；如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

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