公共USB充電有資料被盜風險　方保僑提醒留意iPhone「信任／不信任」警告　建議無線充電、自備尿袋 (16:37)

USB充電埠、充電線、手指、尿袋可被置入惡意軟件

方保僑表示，公共充電站的安全問題已討論多年，不法分子除了改裝USB充電埠，充電線、USB手指及「尿袋」都有可能被置入惡意軟件或部件，一旦連接手機及電腦等個人電子產品，程式就會透過資料轉移，竊取電子產品內資料。

機場、食肆USB充電埠屬高危點

方保僑指出，機場、食肆的USB充電埠均屬高危地點。而本港「尿袋」租借服務愈趨普及，他認為主要服務商是大牌子，其安全性較高，但亦不排除「尿袋」會被惡意改裝。

iPhone用戶留意充電提示警告 Android機宜裝防毒

方保僑稱，iPhone使用未曾連接或不熟悉的裝置充電時，手機會彈出提示警告，詢問用家「信任」或「不信任」裝置。他提醒，倘擔心公共充電裝置或被改裝而允許進行資料轉移，用家宜選擇「不信任」。

至於Android用戶，方保僑建議應盡量安裝防毒軟件，又稱近年病毒種類增加，提醒收費防毒軟件涵蓋的防禦範圍較免費軟件大，市民不妨考慮為手機及電腦安裝收費防毒軟件。

無線充電、自備尿袋插頭減風險

方保僑指出，目前香港暫未收到公共充電器發現裝有惡意程式的申報個案，但市民亦應多加注意。他建議最好自備「尿袋」，或使用無線充電器。一般無線充電器通常不設資料轉移功能，較USB充電線安全。

他又提醒，市民出外時，如該地點有插座，宜自備插頭充電，尤其近期港人外遊數字大增，在機場候機時充電可用自己準備的插頭和USB線。

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