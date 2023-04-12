米芝蓮2023｜米芝蓮必比登推介出爐　香港6食肆新入選　包括魚事者、西關老祖、Saya【附名單】 (12:56)

6間首次上榜米芝蓮必比登推介的香港食肆

1. 魚事者（北角）以製作魚肉小食及魚麵聞名，其菜式充滿玩味，包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

2. 西關老祖是一間外賣小食店，主打懷舊及創新小食，如手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉糉等。短片：米芝蓮必比登推介｜佐敦「西關老祖」新入榜 必食古法瀨粉

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3. Saya為今年新入選香港必比登推介名單的泰式餐廳，其菜單由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部的伊善傳統美食為主。

4. 船記於2021年開業，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有超過40年經驗的師傅主理，當中的和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。船記的點心師傅亦擁有超過30年經驗，其韭黃鮮蝦腸爽滑。相關報道：夠「身」燶邊叉燒 軟腍入口即化（2022年6月7日）

5. 兩姊妹涼皮有限公司（太子）以晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。

6. 一家提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，其高力芒果奶黃新穎而充滿創意。