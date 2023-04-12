提防詐騙電話貼士：留意「+852」來電　有電訊商設過濾服務【附連結】 (15:00)

●「+」源自香港境外來電

據警方表示，涉及更改來電顯示的電話騙案均源自香港境外。通訊辦自2015年8月起，已要求本港電訊營辦商必須在「來電顯示」中加入「+」號，作為所有源自香港境外來電的字頭。市民如接到來電的電話號碼前方帶有「+」號（例如「+852」），應額外小心，提防來電者可能使用偽冒身分。通訊事務總監梁仲賢補充，並非所有「+852」開首來電是詐騙，如有朋友外地致電，同樣會顯示「+852」開首。

●語音文字提示境外來電

為提高市民對可疑境外來電的警覺性，本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字信息。所有流動服務供應商將於5月1日全面實施相關的提示安排。

通訊辦提醒，即使來電顯示沒有「+」號，並且顯示為八位數字的香港電話號碼，亦有可能被用作詐騙用途。市民應時刻保持警覺，不應向未經核實身分的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。如有懷疑，應立即終止電話對話及向警方舉報。

●來電過濾服務

個別電訊營辦商亦提供來電過濾增值服務（服務或需額外收費），包括csl.、1010、和記、數碼通。

更多資訊可瀏覽通訊事務管理局辦公室網站「精明使用通訊服務 小心提防詐騙電話」專頁。