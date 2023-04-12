5月「電影叮叮」坐電車探索電影場景　彭秀慧關錦鵬陳健朗分享幕後故事【附購票連結】 (15:07)

康樂及文化事務署將於5月首3個周六及周日下午舉行「電影叮叮」電車導賞活動，參加者可在導賞員帶領下坐電車走訪中西區，探尋拍攝香港經典電影的場景，並有電影人（如導演兼演員陳健朗、電影劇照師及海報設計師曾覓、導演編劇兼演員彭秀慧、導演兼監製關錦鵬）分享電影製作幕後故事和創作靈感等，門票即日起於城市售票網公開發售（bit.ly/43CnKzo）。
「電影叮叮」為香港流行文化節2023活動之一。導賞員將帶領參加者走訪九如坊、美輪街、元創方、水池巷、西港城等，尋找電影《胭脂扣》、《藍江傳之反飛組風雲》、《花樣年華》、《無間道》、《三更之回家》、《狂舞派》等的拍攝場景。
「電影叮叮」活動
日期：5月6-7日、13-14日、20-21日
時間：1:45pm-4:00pm、3:45pm-6:00pm
路線：分東行線及西行線，走訪景點相同
名額：每團共15個（節目全長約兩小時，以廣東話進行）
費用：每位100元
詳情：www.pcf.gov.hk/tc/movietram.html
查詢電話：5511 4839
香港流行文化節2023：www.pcf.gov.hk
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