5月「電影叮叮」坐電車探索電影場景　彭秀慧關錦鵬陳健朗分享幕後故事【附購票連結】 (15:07)

「電影叮叮」為香港流行文化節2023活動之一。導賞員將帶領參加者走訪九如坊、美輪街、元創方、水池巷、西港城等，尋找電影《胭脂扣》、《藍江傳之反飛組風雲》、《花樣年華》、《無間道》、《三更之回家》、《狂舞派》等的拍攝場景。

「電影叮叮」活動

日期：5月6-7日、13-14日、20-21日

時間：1:45pm-4:00pm、3:45pm-6:00pm

路線：分東行線及西行線，走訪景點相同

名額：每團共15個（節目全長約兩小時，以廣東話進行）

費用：每位100元

詳情：www.pcf.gov.hk/tc/movietram.html

查詢電話：5511 4839

香港流行文化節2023：www.pcf.gov.hk

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