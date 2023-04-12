《聲．影馬拉松》戶外音樂會4月23日免費入場　4月13日起網上登記【附連結】 (09:33)

戶外表演節目《聲．影馬拉松》是康文署主辦的「香港流行文化節2023」活動之一，將於4月23日在香港文化中心露天廣場舉行，由下午2時30分唱至晚上8時，包括「流行音樂會」及「電影歌曲齊齊唱」兩部分，歌手夏韶聲、岑寧兒、林奕匡、黃妍、吳林峰等，與樂隊輪流演唱香港流行音樂與經典電影歌曲。活動免費入場，有興趣人士可於周四（13日）上午10時起到節目網頁（www.pcf.gov.hk/tc/outdoormusicxfilmmarathon.html）登記，名額有限，先到先得。
《聲．影馬拉松》
日期：4月23日（周日）
時間：
第一部分 下午2時半至6時半 流行音樂會（演出者：夏韶聲、岑寧兒、林奕匡、黃妍、吳林峰、Legacy Band、雷柏熹爵士大樂團）
第二部分 下午6時半至晚上8時 電影歌曲齊齊唱（羅凱鈴、RUMBU、薛德勇Monkey、梁鐿澄Yanny）
地點：香港文化中心露天廣場C區（大樓梯位置）
香港流行文化節網站：bit.ly/3ZQRvcD
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