阿里巴巴「通義千問」vs.百度「文心一言」　內媒實測寫求職信寫詩 (18:01)

阿里巴巴「通義千問」和百度「文心一言」同為國產AI聊天機械人，內地媒體澎湃記者分別試用兩種AI聊天機械人寫求職信和寫詩，看看生成結果有什麼分別。

求職信例子

澎湃記者要求AI聊天機械人為剛畢業的大學生撰寫一封求職郵件。「通義千問」寫的郵件格式達標準，在開篇自我介紹並說明求職目的，並表達對公司的嚮往和認同。「文心一言」寫的郵件也亦達標準，而它在回覆中特別指出這是一篇「符合規範的樣例，你可以參考一下進行修改和調整」，並在名字落款處提醒用家要寫自己的名字。

‧「通義千問」寫求職信（按此放大圖片）

‧「文心一言」寫求職信（按此放大圖片）

詩的例子

澎湃記者要求AI聊天機械人以「春雨、落花、傷感」為關鍵詞作一首詩。「通義千問」撰寫了一首七言詩，結尾較為押韻。「文心一言」所寫的詩較長，第一句直接將關鍵詞「春雨、落花、傷感」拼接在一起，其後的每一段不停讓關鍵詞重複出現。

‧「通義千問」寫詩（按此放大圖片）

‧「文心一言」寫詩（按此放大圖片）

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