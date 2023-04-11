阿里巴巴「通義千問」vs.百度「文心一言」　內媒實測寫求職信寫詩 (18:01)

阿里巴巴旗下雲端運算服務平台「阿里雲」今日（11日）推出大型語言模型「通義千問」，聲稱可以創作文案、寫郵件、寫企業策劃、寫小說、寫代碼、寫食譜、做數學題等，有助提升工作效率。阿里巴巴所有產品（如淘寶、天貓、餓了麼、高德地圖、優酷、飛豬旅行、辦公平台「釘釘」等）未來將接入「通義千問」，進行全面改造。「通義千問」適用於中文、英文等多種語言，現已展開限量邀請體驗。用家可到「通義千問」網站（tongyi.aliyun.com）登記體驗名額，需要一個內地電話號碼收驗證碼。
阿里巴巴「通義千問」和百度「文心一言」同為國產AI聊天機械人，內地媒體澎湃記者分別試用兩種AI聊天機械人寫求職信和寫詩，看看生成結果有什麼分別。
求職信例子
澎湃記者要求AI聊天機械人為剛畢業的大學生撰寫一封求職郵件。「通義千問」寫的郵件格式達標準，在開篇自我介紹並說明求職目的，並表達對公司的嚮往和認同。「文心一言」寫的郵件也亦達標準，而它在回覆中特別指出這是一篇「符合規範的樣例，你可以參考一下進行修改和調整」，並在名字落款處提醒用家要寫自己的名字。
‧「通義千問」寫求職信（按此放大圖片）
‧「文心一言」寫求職信（按此放大圖片）
詩的例子
澎湃記者要求AI聊天機械人以「春雨、落花、傷感」為關鍵詞作一首詩。「通義千問」撰寫了一首七言詩，結尾較為押韻。「文心一言」所寫的詩較長，第一句直接將關鍵詞「春雨、落花、傷感」拼接在一起，其後的每一段不停讓關鍵詞重複出現。
‧「通義千問」寫詩（按此放大圖片）
‧「文心一言」寫詩（按此放大圖片）
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