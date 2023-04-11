世界柏金遜症日｜柏金遜症平均發病年齡60歲　5至10%於40歲前發病　一文看徵狀及治療 (11:13)

柏金遜症成因

衛生署資料顯示，柏金遜症可分為「原發性」和「誘發性」。大部分患者屬原發性，成因未有一致結論，目前知道是腦內部分神經系統功能受損，引致神經傳導物質「多巴胺」減少；誘發性患者則是由藥物、腦部受創、腦炎或多次中風等因素引起。

柏金遜症徵狀

運動症狀

‧手腳顫抖，初發時通常在一側上肢出現震顫，繼而影響其他肢體甚至全身

‧動作緩慢，尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯

‧肢體僵硬、走路姿勢改變，例如向前傾或出現碎步

‧「面具面」症狀──面部無表情

非運動症狀

‧睡眠障礙，如夢遊、睡夢中叫嚷及舞動手腳

‧情緒障礙，如抑鬱、焦慮

‧便秘

‧嗅覺失靈

柏金遜症診斷方法

目前柏金遜症主要靠臨牀診斷，由醫生觀察病人病徵，以及進行腦部掃描，以排除腦部沒其他結構性問題，另外亦有較先進的掃描檢查多巴胺受體有否減少。

柏金遜症治療方法

醫學上暫未有任何根治柏金遜症的方法，但可透過適當藥物和恆常運動穩定病情。

‧藥物：常見柏金遜藥大致分為左旋多巴類及非左旋多巴類藥物，醫生會根據病情選取合適藥物。藥物通常需長期服用，用量或隨病情加深而增加。

‧物理治療：為患者提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉，增加患者活動能力，減低跌倒風險。

‧職業治療：分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的障礙，使用輔助器材及改善家居佈置，提高患者的自我照顧能力。

‧心理輔導：患者易有抑鬱，家人支持和安慰很重要。此外，照顧者亦可能因過度壓力而感沮喪，有需要應向專業人士尋求輔導。

資料來源：中大醫學院facebook及短片、衛生署