飲椰子水助改善肌肉僵硬　營養師提醒肝膽腎病患不宜　亦要注意糖分 (08:52)

椰子熱量較高 不宜當一般水果食

Jim Lau續稱，椰子成熟時，水分會下降，脂肪含量上升，椰子的營養含量會比椰青高。但椰子熱量較高，不宜當一般水果食。而椰青（未成熟的椰子）水分含量較高、脂肪含量較少，適量飲用可以是補水之選。大家仍要注意，椰子水糖分較高。

如果想簡單煲一個清甜的椰子湯水，Jim Lau亦提供了食譜。

椰子湯水食譜︰椰皇瘦肉湯

材料：

椰皇 1個

瘦肉 200克

薑片 3片

清雞湯或清水 4杯

鹽 適量

胡椒粉 適量

製法：

1. 椰皇開口，椰子水倒出來備用，椰肉刨出來切成小塊狀。

2. 瘦肉切成薄片狀，用清水浸泡約10分鐘，去除血水。

3. 在一個大湯鍋中，加入清雞湯或清水、薑片，加熱至沸騰。

4. 加入瘦肉，把火調至中小火煮約10分鐘，去除湯水表面的泡沫。

5. 加入椰肉和椰子水，繼續煮約10分鐘，直至肉熟透。

6. 加入適量的鹽和胡椒粉調味，繼續煮約1分鐘，熄火。

7. 把湯倒入碗中即可。

註︰腎臟功能較差、脂肪肝、肝膽病患、糖尿病患、胰島素抵抗或高血糖的人、對椰子或堅果過敏，不宜飲用此湯水。

知多啲：椰青、椰子、椰皇 相同果實成熟程度各不同

椰青、椰子、椰皇是相同的果實，只是成熟程度各異。椰青是未成熟的椰子，椰子水最多，所含油分只約1%。椰青成熟後變成椰子，去殼去皮後則為椰皇，椰肉較厚而椰子水減少，油分變多。［詳情］

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