查理斯三世加冕乘黃金馬車巡遊　路線較英女王加冕巡遊短 (14:39)

白金漢宮公布,當日查理斯三世伉儷會乘坐鑽禧紀念馬車(Diamond Jubilee State Coach)前往西敏寺,其間途經林蔭大道、水師提督門、特拉法加廣場、白廳、國會廣場。來回程共長約4.2公里。

儀式後,查理斯三世伉儷改坐黃金馬車(Gold State Coach)原路回白金漢宮,沿途由英國與英聯邦國家軍隊、君主護衛等陪同。該馬車自1760年起投入服務,1762年由時任英王喬治三世首度使用,1831年起每屆君主都會在加冕儀式乘坐該馬車,對上一次亮相是去年6月英女王登基白金禧慶典。英女王曾稱,該馬車搖晃顛簸,形容車程「可怕」和「不太舒服」。

而查理斯三世伉儷在典禮前乘坐的鑽禧紀念馬車,英女王2012年登基60周年慶典時亦曾使用。車身以黑色和金色為主,車上配備冷暖氣和避震器。報道稱是查理斯三世伉儷親自決定乘坐這馬車。

另外,查理斯三世將在加冕儀式戴上的聖愛德華王冠,白金漢宮特別發布該王冠的表情符號,即日起可在Twitter上配以特定標籤使用。

