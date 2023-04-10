查理斯三世加冕乘黃金馬車巡遊　路線較英女王加冕巡遊短 (14:39)

英王查理斯三世的加冕典禮將於倫敦時間5月6日早上11時舉行，白金漢宮周日（9日）公布當日查理斯三世和王后卡米拉來回加冕會場西敏寺的路線。《每日郵報》報道，比起已故英女王伊利沙伯二世70年前來回共長約8公里的加冕巡遊路線，今次路線短得多，主要是因為「實質理由」，決定來回程採用以往王室活動慣用的路線。
白金漢宮公布，當日查理斯三世伉儷會乘坐鑽禧紀念馬車（Diamond Jubilee State Coach）前往西敏寺，其間途經林蔭大道、水師提督門、特拉法加廣場、白廳、國會廣場。來回程共長約4.2公里。
儀式後，查理斯三世伉儷改坐黃金馬車（Gold State Coach）原路回白金漢宮，沿途由英國與英聯邦國家軍隊、君主護衛等陪同。該馬車自1760年起投入服務，1762年由時任英王喬治三世首度使用，1831年起每屆君主都會在加冕儀式乘坐該馬車，對上一次亮相是去年6月英女王登基白金禧慶典。英女王曾稱，該馬車搖晃顛簸，形容車程「可怕」和「不太舒服」。
而查理斯三世伉儷在典禮前乘坐的鑽禧紀念馬車，英女王2012年登基60周年慶典時亦曾使用。車身以黑色和金色為主，車上配備冷暖氣和避震器。報道稱是查理斯三世伉儷親自決定乘坐這馬車。
另外，查理斯三世將在加冕儀式戴上的聖愛德華王冠，白金漢宮特別發布該王冠的表情符號，即日起可在Twitter上配以特定標籤使用。
（英國王室官網/每日郵報）
With less than a month to go, we’ve announced some new ceremonial details about the #Coronation of The King and The Queen Consort.
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🧵 [1/6]— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023