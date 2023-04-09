31烏克蘭兒童困俄半年終回國　婦人輾轉抵俄控克里米亞救孖女【短片＋圖輯】 (15:46)

約13歲烏克蘭孖生姊妹Dasha Rakk和Aliona Rakk，去年受烏南赫爾松戰火影響，被送往俄控克里米亞度假營，本來只打算逗留數周，結果卻要多月後才能與父母重聚。包括Dasha及Aliona在內的31名烏克蘭兒童，上周五（7日）從俄羅斯或克里米亞，經白俄羅斯越過邊境重返家鄉。離散近半年，一群烏克蘭兒童拖着行李篋返國，不少父母與子女相擁而哭。
Dasha憶述，當她們抵達克里米亞度假營後，俄方官員告訴她們，將有監護人收養她們，「當他們第一次告訴我們要留更長時間，我們都哭了」。愛女生死未卜，孖女的母親Natalia決定加入烏克蘭慈善機構Save Ukraine的拯救隊，經波蘭、白俄羅斯和莫斯科，徹夜未眠前往克里米亞。Natalia說：「當看到被困在圍欄內的小朋友哭泣，真令人心碎。」（重聚一刻見本文圖輯）
烏克蘭政府估計，自去年2月俄軍侵烏以來，已有近2萬名烏克蘭兒童被非法帶到俄控地區。Save Ukraine創辦人Mykola Kuleba表示，部分被困兒童於5個月內五度被轉換住所，亦有人稱住所內有老鼠和曱甴，衛生環境惡劣。有成功返國的兒童表示，他們被困4至6個月，曾被告知父母不再需要他們，並「像對動物一樣」被單獨困在建築物內。
國際刑事法院3月對俄羅斯總統普京及兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃（Maria Lvova-Belova）發出拘捕令，指控二人從烏克蘭領土非法驅逐兒童及非法轉移人口。俄羅斯否認指控，聲稱行動是人道主義行動，旨在保護衝突地區的孤兒。