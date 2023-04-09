濕氣重腸胃易脹氣　中醫教紓緩脹氣：自製兩茶飲+輕按三穴位 (11:19)

兩茶飲紓緩腸胃脹氣

1. 陳皮普洱茶

【功效及飲用注意】理氣消脹，大部分人適合飲用

【材料】陳皮1/4塊、普洱6克、水適量

【製法】先沖普洱茶，浸入陳皮，即可。

2. 決明子大黃茶

【功效及飲用注意】消脹、清油解膩，熱氣的人尤其適合飲用。注意腸胃虛寒、經期及孕婦不宜飲。

【材料】決明子6克、大黃2克、熱水400毫升

【製法】決明子和大黃加熱水焗5分鐘，即可。

三穴位助紓緩脹氣

註：孕婦、小朋友及老人家須小心按壓以下穴位；而腹部嚴重脹氣或本身有腹水的人則不宜按壓。

1. 天樞穴

位置︰位於肚臍旁開2寸（約3隻手指寬）

按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒

2. 氣海穴

位置︰肚臍下方1.5寸（約2隻手指寬）

按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒

3. 關元穴

位置︰位於肚臍中下3寸（約4隻手指寬）

按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒

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