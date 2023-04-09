濕氣重腸胃易脹氣　中醫教紓緩脹氣：自製兩茶飲+輕按三穴位 (11:19)

濕氣重腸胃易有脹氣。註冊中醫陳嬿珺表示，身體氣機運行不暢，加上春天肝火旺，腸胃容易出現脹氣，徵狀包括嗝氣、腸鳴音、大便不暢通、肚脹及經常放屁等。想避免腸胃脹氣，她提醒，宜少吃含骨膠原食物如花膠、雞腳、豬手，這些食物較難消化；另外減少喝豆漿、咖啡，少吃豆類、豆腐、腐竹等容易產氣的食物。陳嬿珺提供兩個紓緩腸胃脹氣的茶飲，以及教大家按摩三個穴位：天樞穴、氣海穴和關元穴，有助紓緩脹氣。
兩茶飲紓緩腸胃脹氣
1. 陳皮普洱茶
【功效及飲用注意】理氣消脹，大部分人適合飲用
【材料】陳皮1/4塊、普洱6克、水適量
【製法】先沖普洱茶，浸入陳皮，即可。
2. 決明子大黃茶
【功效及飲用注意】消脹、清油解膩，熱氣的人尤其適合飲用。注意腸胃虛寒、經期及孕婦不宜飲。
【材料】決明子6克、大黃2克、熱水400毫升
【製法】決明子和大黃加熱水焗5分鐘，即可。
三穴位助紓緩脹氣
註：孕婦、小朋友及老人家須小心按壓以下穴位；而腹部嚴重脹氣或本身有腹水的人則不宜按壓。
1. 天樞穴
位置︰位於肚臍旁開2寸（約3隻手指寬）
按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒
2. 氣海穴
位置︰肚臍下方1.5寸（約2隻手指寬）
按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒
3. 關元穴
位置︰位於肚臍中下3寸（約4隻手指寬）
按法︰每天可按5組，每組按壓15下，每下輕按約10秒
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