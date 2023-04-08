常提重物、長打電腦手機易致手臂痛　物理治療師4招伸展手部肌肉【短片示範】 (11:08)

手部伸展4動作

1. 外展拇長肌伸展

【作用】經常玩手機或抓握重物，容易引致媽媽手，此動作有助放鬆外展拇長肌。

【動作】拇指指向地下，其餘四指包圍拇指握成拳頭，手腕屈曲指向地下，直至外展拇長肌有拉扯感覺，左右手可以同時伸展，維持20至30秒，然後慢慢放鬆，重複動作，每次可做3至5組。

2. 伸腕肌伸展

【作用】經常用前臂肌肉勞動，容易患上網球肘，手肘外側痛，此動作可以伸展伸腕肌群。

【動作】手背向前伸，手指指向地下，另一隻手捉住手背，將手腕壓向身體，留意手肘要伸直。如想增加伸展效果，可以將手腕旋向外側，維持20至30秒，換另一邊再做。

3. 屈腕肌伸展

【作用】經常搬重物或導致手肘內側出現痛症，俗稱高爾夫球肘，此動作有助紓緩屈腕肌群。

【動作】反手向前伸，掌心向前方，另一隻手壓向掌心，留意手肘要伸直，將手掌旋向內側，會感覺到拉伸效果更明顯。維持動作20至30秒，換另一邊再做。

4. 前臂肌肉伸展

【作用】長期對電腦工作，容易前臂肌肉緊張，此動作可以伸展及紓緩前臂肌肉。

【動作】雙手手背靠貼，右手搭在左手上，十指互扣，用下手（左手）幫助上手（右手）旋向內側，然後再用下手輔助上手手腕向身體方向屈曲，留意雙手手肘要伸直，在感覺到拉扯的位置維持20至30秒，換另一邊再做。

採訪：何芍盈 拍攝及剪接：林梓晴

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