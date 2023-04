倫敦動物園表示,這次活動讓動物練習牠們的自然覓食和狩獵行為,亦可讓遊客了解不同動物及其天生技能。現場亦有解謎活動,遊客有機會在園區找到秘密金蛋。(倫敦動物園/新華社)

Our #Easter activities are off to a cracking start: https://t.co/QKRc4btaR1 While families are busy with the Zoo-normous #EggHunt, our zookeepers are stepping into the role of Easter bunny to make sure our animals don't miss out on the Easter egg-citement! pic.twitter.com/RDZSv3hJQd

— London Zoo (@zsllondonzoo) April 5, 2023