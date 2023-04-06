「蔡麥會」逾200間媒體採訪　保安嚴密　選址列根圖書館象徵跨黨派支持 (14:34)

美國眾議院議長麥卡錫周三上午10時在加州列根總統圖書館，迎接台灣總統蔡英文。台灣中央社記者表示，未到早上7時，大批傳媒已聚集列根總統圖書館，除了台灣媒體，美國和日本各有逾20間傳媒代表到場。美國網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）記者形容，今次是她見過最大陣仗的採訪。

現場保安不容有失，警方每隔一段時間，又或是記者每次移動，就會向記者確認是否已佩戴證件，亦出動防暴犬檢查器材。

今次會面計及麥卡錫，共有18名國會議員出席。麥卡錫發言人Matt Sparks表示，他們早於一個半月前已開始規劃，直至會面前一天才確認最終出席的議員名單。

「蔡麥會」選址在列根總統圖書館，Matt Sparks表示地點「極具意義」，因為美國前總統列根為共和黨，圖書館位於的加州目前由民主黨執政，意味會面獲國會跨黨派支持。蔡英文與麥卡錫會後見記者，以圖書館內曾搭載列根的空軍一號作背景。

列根1980年當選美國總統，其外交政策核心為阻止共產主義的擴張，壓制蘇聯。蔡英文在會後見記者時稱，列根在外交領域經歷重大變動的年代扮演關鍵角色，其於任內承諾對台的「六項保證」，為台美逾40年的伙伴關係奠定基礎，見證台灣民主蓬勃發展，認為列根總統圖書館是最佳會面地點。

（中央社/列根總統圖書館官網）