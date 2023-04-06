AI工具修圖教學　ClipDrop一「擦」去除路人物體【附互動對比圖睇修圖效果】 (17:20)

有了AI修圖更容易。修圖網站ClipDrop使用AI技術，用家利用「橡皮擦工具」為圖片去除路人或物體、一鍵退地、為照片主體打光、提升照片清晰度、更換背景等，簡單幾個步驟就完成。這些功能都可免費使用。而最近興起的AI繪圖功能，則需付費使用。ClipDrop亦有提供應用程式。網站：clipdrop.co、App Store：apple.co/3GjVvLT、Google Play：bit.ly/3MimScM。［AI工具應用：字生圖、語音轉字、簡易執相 5個免費AI工具提升效率］
ClipDrop「橡皮擦工具」操作圖示
打開ClipDrop網頁，向下拉見到「Tools」一欄有多個修圖工具，選擇「Cleanup」。將要修圖的照片拖入虛線長方格。選擇免費模式「Downscale & Continue」。［點擊這裏放大圖片］
塗抹要去除的人物或物體，然後按「Clean」。［點擊這裏放大圖片］
網頁會顯示修圖後的效果。可按右上角藍色按鈕下載圖片。［點擊這裏放大圖片］
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