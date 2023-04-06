AI工具應用｜字生圖、語音轉字、簡易執相　5個免費AI工具提升效率【附網站連結】 (12:09)

人工智能（AI）科技愈趨普及，文字生圖、文字生成語音、語音快速轉成文字、圖片「去人」「去背景」，各式各樣AI工具愈來愈易用，用家僅需按數個鍵就可完成工序，省時省心力。本文整合5個免費AI工具，適當運用，有助提升效率。
文字生成圖片（text to image）
‧Canva：text to image功能
想用文字變出照片？設計工具Canva的「text to image」功能──用家輸入想生成的圖像「文字描述」，例如「沒化妝且深色頭髮凌亂女孩的肖像」、「未來世界的奇幻森林城市」，Canva就能生成4張相關圖片。Canva亦讓用家選擇不同樣式，生成圖片既可有「電影感」，又可「夢幻風」，更可變成「懷舊動漫」，有助解決找不到合適圖片的煩惱。網站：canva.com［點擊這裏放大圖片］
文字生成語音（text to speech）
‧Murf.AI
要為影片配上旁白，但不想使用自己聲音？Murf.AI可以用文字生成真人語音。工具支援多種語言，包括粵語。目前廣東話和普通話語音均需付費。用家可將字稿放入程式，再選擇想用哪個性別和年齡生成語音，然後自行調整語音速度、語氣、音調，甚至可以選擇停頓位。網站：murf.ai［點擊這裏放大圖片］
語音轉文字（audio to text）
‧AssemblyAI
當要閱讀大量資料，又或要觀看長影片再整合，時間成本會很高。AssemblyAI可將語音檔案轉為字稿，再自動整合重點，既能節省閱讀及聽語音的時間，又可快速列出資料撮要，更快了解重點。程式目前主要支援英文語音。網站：assemblyai.com［點擊這裏放大圖片］
圖片「去人」「去物」「去背」
‧ClipDrop
為活動拍攝工作照，背景經常有途人「入鏡」，但又不懂如何「P走」他們？將圖片放入ClipDrop，就可選取你想移除的人或物件，約10秒就可輕易「擦」得乾淨。ClipDrop亦提供免費「去背」功能，其他功能如文字生成圖片、更換圖片背景等則需付費使用。網站：clipdrop.co ［相關報道：ClipDrop一「擦」去除路人物體］
以下示範選取移除原子筆、鉛筆及圓規：
影片語音轉成字幕
‧剪映
製作影片不時要加入字幕，剪接工具「剪映」可將影片內的廣東話或普通話語音轉化成字幕，並會為每一句字幕記下時間點，方便搜尋。剪映亦可將文字生成粵語或普通話真人語音，更提供不同情境的語調，例如「動漫小新」、「知性女聲」、「新聞男聲」等，令語音有更多變化。此外，剪映更可「圖文成片」：用家輸入文字或圖片，程式就會根據內容，再配上多張相應的圖片，生成一條聲音配圖的影片，方便需大量製作配圖短片的用家。軟件下載網站：www.capcut.cn［點擊這裏放大圖片］
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