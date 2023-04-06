短片：環保超市專賣過期產品　部分食品化妝品低至一折　你會否購買？ (10:59)

店舖的貨品六成是食品，其餘包括化妝品、個人護理、護膚品和清潔用品等。GreenPrice共同創辦人韓駿謙（Terence）稱，他和同事每個星期都會試吃、試用產品，確保產品質素及沒有安全問題。大部分來貨「月月清」，只有百分之一、二的產品賣不出，店方會將滯銷產品進一步降價，務求令貨物不停流轉。

新冠疫情期間，GreenPrice食品銷量上升，化妝品等其他產品則下降，生意整體沒受影響。韓駿謙表示，除了從本地供應商入貨，GreenPrice亦積極拓展海外市場，到新加坡、台灣、澳洲、新西蘭等，「將過期產品救回來」。

知多啲：Best Before關乎食物質素 Use By關乎食物安全

根據食安中心資料，「此日期前最佳（best before）」關乎食物質素，適當儲存可保存食物特質；過期後雖然食物質素可能不如前，但食用仍可接受。「此日期或之前食用（use by）」則關乎食物安全，從微生物學觀點看，該食物極容易腐壞，過了標示「此日期或之前食用」期限的食物並不安全。

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