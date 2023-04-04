日偏食｜4月20日中午12時半日偏食　港島東、九龍東觀賞較佳　港九新界大型公園及石澳泳灘等可見【附觀賞地點名單】 (16:35)

新界區觀賞日偏食地點

．天水圍公園

．香港國際機場

．大埔海濱公園

．荃灣公園

．沙田公園

．將軍澳海濱公園

九龍區觀賞日偏食地點

．尖沙咀星光大道

港島區觀賞日偏食地點

．中環皇后像廣場

．維多利亞公園

．杏花邨海濱長廊

．小西灣海濱花園

．赤柱正灘

．石澳泳灘

以上地點的日偏食時間及詳情可按。太空館當日亦會在網上頻道直播日食影像供市民欣賞。

太空館表示，這次的日食是一次「全環食」，即除了日偏食外，在地球上某些地方更可見到日全食或日環食。日食的中心點位於赤道以南，越靠近中心點，日食食分亦會越大【食分是什麼？】。

今次日食的食分較小，介乎0.02至0.03，在食甚，即月球與太陽的視覺距離最接近的一刻，月球會遮擋太陽直徑的2%至3%。

由於食分較小，使用望遠鏡觀測會更清晰。太空館提醒，市民觀測時要使用專業濾光設備，或在太空館網頁免費下載針孔太陽投影盒紙樣自製【製作方法影片】，切勿直接或使用不當方法觀看太陽，以防眼睛受強光傷害。【觀賞注意事項可按】

香港下一次日偏食時間為2028年7月22日，屆時的食分比今次的更小。