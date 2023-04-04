日偏食｜4月20日中午12時半日偏食　港島東、九龍東觀賞較佳　港九新界大型公園及石澳泳灘等可見【附觀賞地點名單】 (16:35)

太空館公布，本港在今年4月20日中午12時30分至下午1時20分，發生時長約40分鐘的日偏食，全港多區均可觀測，其中由於在本港東南部的日食食分較大，故日食時間亦較長，市民不妨優先考慮前往九龍東或港島東等地區。天文台亦推介以下港九新界的泳灘及大型公園欣賞：【日食是什麼？】
新界區觀賞日偏食地點
．天水圍公園
．香港國際機場
．大埔海濱公園
．荃灣公園
．沙田公園
．將軍澳海濱公園
九龍區觀賞日偏食地點
．尖沙咀星光大道
港島區觀賞日偏食地點
．中環皇后像廣場
．維多利亞公園
．杏花邨海濱長廊
．小西灣海濱花園
．赤柱正灘
．石澳泳灘
以上地點的日偏食時間及詳情可按。太空館當日亦會在網上頻道直播日食影像供市民欣賞。
太空館表示，這次的日食是一次「全環食」，即除了日偏食外，在地球上某些地方更可見到日全食或日環食。日食的中心點位於赤道以南，越靠近中心點，日食食分亦會越大【食分是什麼？】。
今次日食的食分較小，介乎0.02至0.03，在食甚，即月球與太陽的視覺距離最接近的一刻，月球會遮擋太陽直徑的2%至3%。
由於食分較小，使用望遠鏡觀測會更清晰。太空館提醒，市民觀測時要使用專業濾光設備，或在太空館網頁免費下載針孔太陽投影盒紙樣自製【製作方法影片】，切勿直接或使用不當方法觀看太陽，以防眼睛受強光傷害。【觀賞注意事項可按】
香港下一次日偏食時間為2028年7月22日，屆時的食分比今次的更小。