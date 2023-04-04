4個交通工具Apps助「趕車」計劃行程　提供港鐵、巴士、小巴等到站時間 (17:34)

● 港鐵

「港鐵到站時間」提供港鐵5條路線的列車抵達時間，可收藏常用車站。涵蓋路線包括東鐵線、屯馬線、將軍澳線、東涌線、機場快線。

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● 九巴、龍運

「App1933-KMB‧LWB」提供所有九巴及龍運巴士路線的預計到站時間，以及預計行車時間，可計算八達通轉乘優惠。

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● 九巴、龍運、新大嶼山巴士、港鐵巴士及專線小巴

「新巴城巴」提供未來60分鐘內最近三個班次的抵站時間，包括所有新巴城巴路線，以及由資料一線通提供的九巴、龍運、新大嶼山巴士、港鐵巴士及專線小巴路線的抵站時間，並提供「快將到站提示」及「到達提示」。

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● 各交通工具

「香港出行易」可一站式搜尋不同出行方式的路線、行程時間及交通費用等資訊，提供港鐵（機場快線、東涌線、屯馬線、將軍澳線及所有輕鐵線）、專營巴士、專線小巴、電車預計到站時間。

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