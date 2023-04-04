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清明復活假期　16間政府普通科門診診所提供服務【附診所名單】 (14:10)

清明節（4月5日）及復活節（4月7日至10日）公眾假期將至，醫管局安排16間普通科門診診所於公眾假期期間提供服務。求診的市民可經電話系統或手機應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約診症時間。醫管局亦提醒市民，近期感染流感個案有所上升，市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。

清明節及復活節公眾假期提供服務的14間普通科門診診所

．香港仔賽馬會普通科門診診所

．筲箕灣賽馬會普通科門診診所

．貝夫人普通科門診診所

．觀塘社區健康中心

．聖母醫院家庭醫學診所

．柏立基普通科門診診所

．油麻地賽馬會普通科門診診所

．戴麟趾夫人普通科門診診所

．瀝源普通科門診診所

．石湖墟賽馬會普通科門診診所

．大埔賽馬會普通科門診診所

．將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

．屯門診所

．元朗賽馬會健康院

開放時間

．4月5日（周三）、4月7日（周五）及4月10日（周一）：上午9時至下午1時、下午2時至下午5時

．4月8日（周六）及4月9日（周日）：上午9時至下午1時

僅於4月10日提供服務的2間普通科門診診所

．堅尼地城賽馬會普通科門診診所

．長沙灣賽馬會普通科門診診所

開放時間

．4月10日（周一）：上午9時至下午1時、下午2時至下午5時

詳情：bit.ly/43dM7Dp

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