清明復活假期　16間政府普通科門診診所提供服務【附診所名單】 (14:10)

清明節（4月5日）及復活節（4月7日至10日）公眾假期將至，醫管局安排16間普通科門診診所於公眾假期期間提供服務。求診的市民可經電話系統或手機應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約診症時間。醫管局亦提醒市民，近期感染流感個案有所上升，市民如出現呼吸道感染病徵，應盡快求診。