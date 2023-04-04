特朗普將提堂　被起訴甚或定罪能否參選總統？ (09:33)

洛杉磯加州大學的法律系教授Richard Hasen稱「絕對可以」。他指出，美國憲法只列出競選總統的3項條件：本國出生公民、35歲以上、在美國居住14年以上，並沒有明文規定候選人若被起訴甚至被判有罪，不可參選或當總統。

不過新聞網站Politico指出，如果特朗普在被控告或面臨被判有罪的情況下當選總統，便會帶來地方法院的裁決能否阻止總統當選人就任的法律及憲制問題。由於特朗普是美國史上首名面對刑事起訴的前總統，有法律界人士便稱，「大概訂立憲法的人從沒想過，會有被起訴或面臨有罪的人競逐總統」。

但從另一角度而言，特朗普可謂從被起訴一事得益。紐約大陪審團公布起訴特朗普後，一項由Yahoo News及YouGov聯合進行的調查顯示，特朗普在共和黨內的支持度大升，由不足兩周前的47%，飈升至最新的57%，領先黨內另一熱門出戰總統人選、佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）26個百分點。

（CNN/USA Today/Politico/Yahoo News）

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