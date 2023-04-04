清明節各主要掃墓地點實施特別交通安排【附實用連結】 (09:11)

周三（5日）是清明節，多個墳場都有特別交通安排。部分在清明節期間，除指定車輛外，其他車輛都禁止駛入。明報電子平台組整理各區資料，供讀者參考。
柴灣墳場
4月5日清明節當天上午7時至下午5時，柴灣歌連臣角道一帶的墳場多條路段封閉，禁止所有車輛駛入（指定車輛除外）。巴士及小巴交通詳情可到【運輸署網頁】查詢。
將軍澳墳場
由高超道通往墳場的通道，4月5日及9日上午5時30分至晚上8時封閉，禁止車輛使用（緊急車輛除外）。巴士及小巴交通詳情可到【運輸署網頁】查詢。
和合石墳場
在4月5日、7日、8日、9日、10日、15日及16日，每日上午6時至下午5時部分路段臨時封閉，禁止所有車輛駛入（緊急車輛及指定的車輛除外）。巴士及小巴交通詳情可到【運輸署網頁】查詢。
鑽石山墳場
4月5日、7日、8日、9日、10日、15日及16日上午7時至晚上6時期間有道路封閉及交通改道。巴士及小巴交通詳情可到【運輸署網頁】查詢。
屯門曾嘴
介乎湧浪路與曾嘴靈灰安置所通路之間的一段稔灣路，將會4月5日、7日至10日、15日及16日上午7時至晚上7時封閉。公共運輸及交通安排可瀏覽【運輸署網頁】。
沙田
4月5日、7日、8日、9日、10日、15日及16日上午7時至晚上6時期間，富山火葬場部分路段封閉，禁止所有車輛進入。詳情可到【運輸署網頁】查詢