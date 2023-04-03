除罩後手足口病個案升　院舍近半月爆9宗超過去3年總和　高峰期5至7月【短片】 (14:03)

疫情期間院舍爆發手足口病數字

2022年：4宗

2021年：0宗

2020年：3宗

到私家診所或普通科門診每1000個診症手足口病比率

日期：普通科門診／私家診所

3月19日至3月25日：0.1／0.2

3月12日至3月18日：0.2／0

3月5日至3月11日：0／0

2月26日至3月4日：0／0

手足口病源及病徵

．手足口病通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起，其中腸病毒71型引致的手足口病，較有可能引致病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等，甚至死亡

．病發初期會發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛

．發燒後1至2天，口腔可能會出現疼痛的水疱，水疱初時呈細小的紅點，然後潰瘍，通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側

．手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹

．大部分患者病徵輕微，並在7至10天內自行痊癒

．患者痊癒後會對相應的腸病毒產生抗體，但日後仍可感染由其他腸病毒引致的手足口病

手足口病傳播途徑及治療

．主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播，潛伏期約3至7天

．沒有藥物可治療手足口病，患者應多喝水和有充足休息，可用藥物紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚

手足口疾病預防方法

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後

．應以梘液和清水清潔雙手，亦可用含70至80%的酒精搓手

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻

．用1比99稀釋家用漂白水清潔和消毒常接觸的家俬、玩具和共用物件，金屬表面可用70%火酒清潔消毒

．學校或院舍爆發手足口病期間，避免集體活動

相關手足口病和腸病毒71型感染健康資訊

預防手足口病片段（衛生防護中心提供）