《紐時》拒付費Twitter藍剔認證消失　馬斯克揶揄《紐時》推文乏味 (12:42)

美國社交平台Twitter的藍色身分認證標記（Blue checkmark）4月1日起開始徵費，不付費的帳號將被刪除該標記。《紐約時報》此前表明不會付費維持該個「藍剔」認證，現時該報Twitter帳上的藍剔標記已消失。對於《紐時》拒絕付費，Twitter老闆馬斯克發帖揶揄：「《紐時》真正的悲劇，是他們的宣傳報道毫無趣味。」

藍剔認證是Twitter官方經過驗證身分真確而給予帳號的標記，以往屬免費。但在Twitter新政策下，不付費的帳號將無法繼續擁有認證標記，目前正逐步刪除無付費的藍剔。個人帳號每月須支付8美元以獲得藍剔；商業機構帳號每月須支付1000美元，以取得代表商業機構的金色認證標記（Gold checkmark）。

不少美國新聞媒體已表明不會為Twitter認證標記付費，包括《紐時》、美國有線電視新聞網（CNN）、《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》等。不過除《紐時》外，其他不付費的媒體目前仍獲「金剔」。

反觀在Twitter擁有5500萬粉絲的《紐時》，不但被刪除藍剔，連金剔也沒有，該報一些附屬帳號（比如藝術帳號和旅行帳號）則仍有金剔。《紐時》此前已表明，不會為報社帳號買Twitter認證服務，也不會為記者們購買。

（法新社／衛報）