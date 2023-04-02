手機誕生50年　由笨重「大哥大」到智能摺機　手機之父：料未來助人類戰勝疾病 (13:18)

庫珀有「手機之父」之稱，1972年在摩托羅拉任職時，研發可在任何地方使用的通訊裝置，3個月後研發成功。1973年4月3日，庫珀拿着第一代手提電話DynaTAC，站在紐約街頭打電話作測試。庫珀決定致電給競爭對手揶揄一番，對他說自己正使用「真正的個人手提電話」與他通話，這便是史上第一通手提電話通話。

庫珀稱，當時DynaTAC的電池只能用25分鐘，而且十分笨重，重2.5磅，但他認為不要緊，「只要能通話就行」。該次測試後，第一代手提電話歷經多年改進，1983年摩托羅拉才正式將DynaTAC 8000X推出市面，成為港人熟悉的「水壺」大哥大。

庫珀表示，現時手機已成為個人的延伸，功能強大，但認為手機潛能未止，看好未來手機會對人類健康護理有革命性影響。對於現時手機能協助人類監察心跳等身體狀況，庫珀相信再過一、兩個世代，手機能全面監察人類身體情況，在疾病出現前便能偵察到，「你可能會覺得我誇大其詞，但我相信手機最終會幫助人類戰勝疾病」。

手機歷年發展大事

1973年4月3日 庫珀在紐約街頭以第一代手機打電話作測試，是史上第一通手提電話通話。

庫珀在紐約街頭以第一代手機打電話作測試，是史上第一通手提電話通話。 1983年 摩托羅拉手提電話DynaTAC 8000X在美國發售，是首批推出市面的手機，每個售3995美元（約3.1萬港元）。

摩托羅拉手提電話DynaTAC 8000X在美國發售，是首批推出市面的手機，每個售3995美元（約3.1萬港元）。 1989年 手機身形愈變愈細，摩托羅拉推出可摺蓋的MicroTAC，至1996年推出StarTAC，即港人俗稱「摺龜」。

手機身形愈變愈細，摩托羅拉推出可摺蓋的MicroTAC，至1996年推出StarTAC，即港人俗稱「摺龜」。 1997年 諾基亞（Nokia）推出小巧手機Nokia 6110，內置初代手機遊戲「貪食蛇」。

諾基亞（Nokia）推出小巧手機Nokia 6110，內置初代手機遊戲「貪食蛇」。 2007年 蘋果公司發布智能手機iPhone，翌年蘋果App Store啟用。

蘋果公司發布智能手機iPhone，翌年蘋果App Store啟用。 2009年 WhatsApp面世，揭開即時通訊軟件年代，火速取代SMS。

WhatsApp面世，揭開即時通訊軟件年代，火速取代SMS。 2011年 蘋果推出語音助理Siri。

蘋果推出語音助理Siri。 2019年 5G手機網絡啟用，智能手機出現摺機。

（綜合報道）