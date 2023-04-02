低頭玩手機致肩頸肌肉緊張　物理治療師教4招伸展肩頸【短片示範】 (12:40)

現代人經常低頭玩手機，容易導致頸梗膊痛。註冊物理治療師黃顯偉表示，長時間姿勢不良、經常玩手機，頭部長期向前傾和寒背，容易造成肩頸部分肌肉緊張或弱化。黃顯偉示範4個肩頸伸展動作，有助放鬆深層頸屈肌、提肩胛肌、斜方肌及胸椎等，覺得肌肉緊張時隨時可以伸展。留意伸展時應量力而為，有拉扯感覺即可，毋須勉強伸展至感到痛楚。（採訪：何芍盈 拍攝及剪接：林梓晴）
肩頸伸展4動作
1. 收下巴
【作用】激活頸前的深層頸屈肌，放鬆頸後的頸伸肌，幫助改善頸部不良姿勢。
【動作】雙眼平視前方，將下巴向內縮，做出「雙下巴」動作，留意肩膀要放鬆，不要縮起。維持動作3至5秒，然後放鬆，再重複，做10次為一組。
2. 提肩胛肌伸展
【作用】放鬆提肩胛肌。
【動作】頸轉向左邊，再低頭，看着左腋下方向，左手放在後枕位置，拉向左腋下方向；右手手背可放在腰背位置，幫助右邊肩膀放鬆，有助增加拉伸效果。保持自然呼吸，動作維持20至30秒，然後放鬆，再重複，換右邊再做，每次可做3至5組。
3. 側頸
【作用】放鬆斜方肌。
【動作】保持良好姿勢，下巴向內收，肩膀放鬆，頭部側向左邊，可用左手幫助將頭拉向左邊；右手手背可放在腰背位置，幫助右邊肩膀放鬆，有助增加拉伸展效果。保持自然呼吸，動作維持20至30秒，然後放鬆，再重複，換右邊再做，每次可做3至5組。
4. 胸椎伸展
【作用】放鬆因長期寒背而緊張的胸椎位置
【動作】雙手十指互扣，放在後枕位置，肩膀放鬆，手肘向天花板方向舉起，留意不要拗腰，保持收腹，此時應感覺到肩胛骨位置向內夾起，維持3至5秒，然後手肘慢慢移向地下，再重複，做10次為一組。
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