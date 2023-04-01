ChatGPT︱意大利禁用ChatGPT　質疑無理據下大規模收集用戶個人資料 (15:40)

意大利個人數據保護局稱，已要求OpenAI在20天內說明如何確保用戶私隱，否則可能被處以2000萬歐元（約1.7億港元）或公司全年營業額4%的罰款。

OpenAI回應稱，公司致力於保護用戶私隱及遵守私隱相關法律，積極減少在訓練人工智能系統時使用個人資料，表示「我們希望人工智能了解世界，而非了解個人」。

（BBC）

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