張國榮逝世20周年｜重溫「哥哥」巨星風采　張國榮紀念展覽一文睇【附展覽連結】 (11:31)

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，除了紀念演唱會，香港文化博物館、「哥哥」影迷歌迷分別舉辦不同展覽，以照片、黑膠唱片、舞台衣服、畫作、雕塑等，紀念張國榮。本文整理4個張國榮紀念展覽的資料，方便大眾睇展覽重溫「哥哥」巨星風采。