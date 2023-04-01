張國榮逝世20周年｜重溫「哥哥」巨星風采　張國榮紀念展覽一文睇【附展覽連結】 (11:31)

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，除了紀念演唱會，香港文化博物館、「哥哥」影迷歌迷分別舉辦不同展覽，以照片、黑膠唱片、舞台衣服、畫作、雕塑等，紀念張國榮。本文整理4個張國榮紀念展覽的資料，方便大眾睇展覽重溫「哥哥」巨星風采。
■「Salute Leslie哥哥與我們的光影回憶」圖片珍藏展
攝影三兄弟James、Edward與John舉辦圖片展，分享八十年代至2000年拍攝張國榮的珍貴照片和創作，向偶像致敬。[相關報道]
日期：即日至4月10日
時間：12-7pm
地點：尖沙嘴彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB
展覽詳情：bit.ly/3zjjZ3O
■繼續寵愛•張國榮紀念展@沙田香港文化博物館
展品包括張國榮的經典照片、舞台服飾、唱片及影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，回顧張國榮在音樂、電影的成就，以及對流行文化的影響。[相關報道]
日期：即日至10月9日（周二休息）
地點：沙田文林路1號香港文化博物館
展覽詳情：bit.ly/3zlNoKL
■Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇@奧海城
透過哥哥好友、工作伙伴、歌迷的珍藏展品及相片，細訴20個「相遇」的故事。現場設以無限符號「∞」設計、象徵永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆。[圖輯]
日期：即日至4月2日
時間：中午12時至晚上9時
地點：奧海城2期地下主題中庭
展覽詳情：bit.ly/3ZxaSY2
■「你在我心張國榮 20年創作展」@港鐵香港站
港鐵聯乘《美紙》在香港站舉辦「你在我心張國榮 20年創作展」，除了哥哥有關珍藏紙品，還有葛民輝有份創作的張國榮1:1半胸雕像，以及11名本地藝術家包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文等作品。[相關報道]
日期：即日至4月6日
地點：港鐵香港站（已付車費區域近C出入口）
展覽詳情：bit.ly/40Sbdpl
註：資料如有更改，以主辦單位公布為準
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