面癱Q&A．短片｜接種新冠疫苗後約600宗面癱報告　醫生稱大部分面癱可康復 (14:28)

李瑞光較早前接受明報電子平台組訪問時稱，疫情期間面癱個案雖有小量上升，但對比新冠疫情前的數據，全年面癱個案維持千多宗，沒有太大變化。李瑞光表示，病人不一定第一針就出現面癱，有病人是第三針才面癱，曾出現面癱亦不等於下一針又會面癱，所以在平衡利弊下，醫生仍然會建議接種新冠疫苗。

認識面癱

什麼是面癱？面癱的影響？怎樣分辨面癱與中風？李瑞光解答有關面癱的疑問。

面癱的成因

．頭部受創，令神經線受損

．約七至八成個案由發炎引致，稱為貝爾面癱（Bell's Palsy），可能是受「疱疹一型」（HSV-1／即水痘）病毒影響，但確實成因不明。

面癱的影響

．由額頭、眼部、嘴部肌肉失去活動能力

．患者對聲音很敏感

．味覺出現變異甚至失去味覺

．因淚腺受影響令眼淚增加

．無法「摵眉」、無法合眼、流口水等

面癱機率：65人中1人一生中會出現面癱

根據數字，每65人中有1人會出現貝爾面癱，發病率達0.02至0.03%。香港每年貝爾面癱患者約1400至1800名左右，即每10萬人中約有24至27名患者。

面癱的治療

李瑞光指出，貝爾面癱治療通常是短時間處方高劑量類固醇，改善發炎，康復率達七至八成，患者一般3個月內可完全康復。治療期間可配合針灸或物理治療。為避免臉部肌肉萎縮，患者須以物理治療方法不斷刺激，讓癱瘓的肌肉喚起記憶。

康復後，部分患者或會出現臉部抽搐，李瑞光建議可做幾個拉鬆相關臉部肌肉的動作。（醫生示範可參看本文影片）

如何分辨面癱與中風？

面癱和俗稱「中風」的腦血管疾病的病理不同，症狀亦不一樣。中風影響中樞神經系統，患者額頭可郁動，但額頭以下一半面部及半邊身體可能癱瘓；面癱影響面部神經，包括額頭、眼部、嘴部同時受影響。李瑞光稱，可透過觀察額頭以分辨面癱及中風，中風者額頭正常能動，惟額頭以下部分則不能動。

懷疑面癱？醫生教先自我檢查

．會否感覺臉部變重

．能否合眼（上下眼瞼緊閉）

．能否「摵眉」

．能否正常笑

市民倘出現以上面癱徵狀，建議盡快看醫生或到急症室求診。

（採訪：林穎茵、林梓晴 拍攝、剪接：林梓晴）