科技界逾1000人聯署公開信

路透社前日（29日）報道，特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克、AI公司高層或專家、科技界人員等逾1000人，聯署發表公開信，呼籲即時暫停開發比GPT-4更強大的AI工具，等待至少6個月，直至業界確信強大的AI會產生良好效果而風險可控，才繼續開發。公開信表達了各人憂慮AI工具對人類可構成深遠影響。［公開信：bit.ly/3zjdQ7N］

罪犯或用ChatGPT協助網絡釣魚

歐洲刑警組織周一（27日）發表報告，聚焦在最被廣泛使用的ChatGPT，發現罪犯可以利用ChatGPT對未知領域進行極速搜尋，例如用ChatGPT草擬詐騙計劃、查詢「如何闖入民居」、「如何進行恐怖活動」等。

報告又指出，由於ChatGPT可模仿人類說話風格，罪犯可以藉此發出網絡釣魚攻擊，誘騙使用者點擊假電郵連結，從而竊取使用者資料。騙徒亦可利用ChatGPT生成逼真的語音信息、編寫電腦程式詐騙等。

報告稱，雖然ChatGPT設有防護措施，包括內容審查，不會回答被歸類為有害或有偏見的問題，但若用家巧妙輸入指令詞，仍有機會避過審查。

憂AI能力超出研究員理解範圍

微軟上周發表研究報告，詳細記錄GPT-4的先進能力，其中包括GPT-4成功通過經典心理測驗「Sally-Anne測試」。［研究報告：bit.ly/3ZvvmAc］

「Sally-Anne測試」是評估「兒童能否理解別人的心理狀態和觀點」，以量度兒童心智理論（Theory of Mind）能力。測試內容設定為：「Sally和Anne在房間內，Sally將皮球放進籃子後離開房間，Anne其後將球從籃子取出，放進一個盒子並蓋上。Sally回來後，她會在哪裏找球？」

AI公司iKala行政總裁程世嘉周日（26日）於facebook發文，引述研究指出，部分兒童回答Sally會先到盒子找球，不過這是錯誤答案，因Sally其實不知球已被移位，但具備兒童心智理論能力的兒童就會明白，所以會回答Sally先到籃子找球。測試答對率會隨着年齡增長而上升，即使中學生都有機會答錯。

微軟研究員將「Sally-Anne測試」改寫，分別變成Alice和Bob找一份電腦檔案，以免GPT-4能參考「Sally-Anne測試」的答案。最終GPT-4能夠精準回答「Alice不應知道電腦檔案被移位」。

程世嘉表示，GPT-4如何產生這種能力，仍需進一步研究；AI是以類似神經網絡為基礎訓練，人類暫難理解AI內部運作，如果AI的能力超出研究人員的理解範圍，而技術又被所有人使用，情況將非常令人擔心。

（中央社/法新社/程世嘉facebook/路透社）

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