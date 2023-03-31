實測GPT-4、文心一言

指示：向明報讀者問好，以「明報讀者大家好」開首，40字

「GPT-4」答：明報讀者大家好！很高興能和各位交流，一起探討時事、文化和科技等領域。讓我們攜手共創更美好的未來，為知識的擴散與人類的進步努力不懈。期待與您在這個平台上互動交流。

「文心一言」答：明報讀者大家好，欣逢佳期共聚首，願你我互相扶持同成長。

ChatGPT只限部分地區使用，最新版的「GPT-4」服務須付費升級，「文心一言」則尚未正式推出，目前只限企業用戶。Ivan認為，「GPT-4」的回答有73個字，而「文心一言」的回答只有24個字。如果想「文心一言」生成較長的內容，可能要多試幾次。以文筆造詣而言，似乎「文心一言」更勝一籌。

實測Bard

指示：Please greet Mingpao readers in 40 words, with the greeting starting with "Dear Mingpao readers, Hello!"

「Bard」回答版本一：Dear Mingpao readers, Hello! I am Bard, a large language model from Google AI. I am excited to be able to interact with you and answer your questions. I hope you will enjoy our conversation.

「Bard」回答版本二：Dear Mingpao readers, Hello!

I am Bard, a large language model from Google AI. I am excited to be able to interact with you and answer your questions. I hope you find my answers informative and helpful.

「Bard」回答版本三：Dear Mingpao readers, Hello! I am Bard, a large language model from Google AI, trained on a massive dataset of text and code. I am excited to be able to answer your questions and help you with your tasks. I hope you enjoy using me!

Bard的Beta測試版上周二（21日）起開放予美國和英國民眾申請試用，進入Bard網站加入等候名單。成功申請Bard的明報電子平台組記者周一（27日）獲通知可試用Bard。Bard溝通語言只有英文，每次回答3個版本，各版本用字略見不同。

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