實測GPT-4、文心一言

指示:向明報讀者問好,以「明報讀者大家好」開首,40字

「GPT-4」答:明報讀者大家好!很高興能和各位交流,一起探討時事、文化和科技等領域。讓我們攜手共創更美好的未來,為知識的擴散與人類的進步努力不懈。期待與您在這個平台上互動交流。

「文心一言」答:明報讀者大家好,欣逢佳期共聚首,願你我互相扶持同成長。

ChatGPT只限部分地區使用,最新版的「GPT-4」服務須付費升級,「文心一言」則尚未正式推出,目前只限企業用戶。Ivan認為,「GPT-4」的回答有73個字,而「文心一言」的回答只有24個字。如果想「文心一言」生成較長的內容,可能要多試幾次。以文筆造詣而言,似乎「文心一言」更勝一籌。

實測Bard

指示:Please greet Mingpao readers in 40 words, with the greeting starting with "Dear Mingpao readers, Hello!"

「Bard」回答版本一:Dear Mingpao readers, Hello! I am Bard, a large language model from Google AI. I am excited to be able to interact with you and answer your questions. I hope you will enjoy our conversation.

「Bard」回答版本二:Dear Mingpao readers, Hello!

I am Bard, a large language model from Google AI. I am excited to be able to interact with you and answer your questions. I hope you find my answers informative and helpful.

「Bard」回答版本三:Dear Mingpao readers, Hello! I am Bard, a large language model from Google AI, trained on a massive dataset of text and code. I am excited to be able to answer your questions and help you with your tasks. I hope you enjoy using me!

Bard的Beta測試版上周二(21日)起開放予美國和英國民眾申請試用,進入Bard網站加入等候名單。成功申請Bard的明報電子平台組記者周一(27日)獲通知可試用Bard。Bard溝通語言只有英文,每次回答3個版本,各版本用字略見不同。

